Sernac alerta por falla en vehículos eléctricos por "funcionamiento errático de la batería"

13 nov. 2026 - 16:59 hrs.

¿Qué pasó?

Una alerta de seguridad que involucra a 153 vehículos eléctricos en circulación emitió el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) tras ser notificado por la empresa Automotores Gildemeister SpA sobre un posible desperfecto técnico en el modelo Hyundai Kona (OS EV) vendido en Chile entre los años 2018 y 2023.

Según los antecedentes publicados por el organismo fiscalizador, la advertencia responde a una eventual alteración en el voltaje del sistema eléctrico de las unidades fabricadas en Corea del Sur, condición que podría comprometer tanto el rendimiento del automóvil como la seguridad de sus ocupantes.

¿En qué consiste la falla y qué riesgos implica?

De acuerdo con el reporte técnico entregado por la importadora, el problema radica en el Sistema de Gestión de Batería (BMS), componente encargado de supervisar y regular la batería de alto voltaje, el cual puede experimentar variaciones de voltaje que derivan en un funcionamiento errático.

A raíz de este desperfecto, las unidades afectadas podrían presentar las siguientes complicaciones durante su uso:

Aumento de temperatura en la batería de alto voltaje.

en la batería de alto voltaje. Fallas en el sistema de carga , limitando su capacidad energética.

, limitando su capacidad energética. Disminución general del rendimiento del vehículo durante la conducción.

Desde el organismo aclararon que, conforme a lo informado por la compañía hasta la fecha, no se han registrado accidentes ni personas lesionadas en Chile derivados de esta condición.

Hyundai

Ficha técnica de la alerta de seguridad

Para facilitar la identificación por parte de los propietarios, el organismo detalló los parámetros la campaña preventiva:

Marca y modelo: Hyundai Kona (OS EV).

Periodo de comercialización: 2018 a 2023.

Unidades afectadas en manos de consumidores: 153 vehículos en total .

. Código campaña empresa: AG-000033 .

. Código campaña Sernac: 26171V01.

¿Qué deben hacer los propietarios y en qué consiste la reparación?

Quienes posean un vehículo de estas características deben comprobar primero si su automóvil figura dentro del listado oficial mediante el número de chasis o VIN, disponible tanto en el portal del Sernac como en el buscador de llamados a mantención de la marca.

En caso de estar incluido en la campaña, el dueño debe agendar una hora en la red de servicios autorizados para someter el vehículo a un diagnóstico computarizado, procedimiento en el cual se actualizará el software del sistema BMS y, de detectarse códigos de falla, se procederá al reemplazo del módulo o del conjunto completo de la batería.

El procedimiento técnico tiene una duración estimada de hasta dos horas y no representa ningún costo para los consumidores. Para coordinar la atención o resolver dudas, los usuarios pueden comunicarse directamente con la empresa a través de las siguientes vías: