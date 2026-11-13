"No nos vamos contentos": Camioneros deponen el paro en la Ruta 68 pese a disconformidad por acuerdos con el Gobierno

13 nov. 2026 - 14:04 hrs.

¿Qué pasó?

Esta tarde se hizo oficial el fin del paro de camioneros en la Ruta 68, comuna de Pudahuel, al considerar que la movilización se hace insostenible tras el acuerdo con el Gobierno y el ultimátum del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP).

Camioneros deponen paro en la Ruta 68

En conversación con el periodista de Meganoticias, Danilo Villegas, uno de los dirigentes en el lugar, Cristian Hernández, sostuvo que retirarán todas las máquinas a eso de las 15:00 horas.

"Si bien es cierto que se logró algo con el Gobierno, que no estábamos de acuerdo, o sea, yo creo que igual era poco, no nos vamos contentos", dijo el transportista ante las cámaras de Mega.

Hernández explicó que intentaron alargar la movilización pensando en el resto de la ciudadanía, cuestionando el hecho de que "no se aplicó el descuento de los 100 pesos a las bencinas. Los transportes grandes no más usan diésel".

Tras el ultimátum del ministro Arrau, el dirigente explicó que Carabineros les prohibió bloquear una de las pistas de la carretera, cuestión que influyó también en la decisión de deponer el paro.

"Yo hablé con el general y vino un mediador también y con él conversamos y nos dijo eso: que si en el fondo bloqueábamos la pista, como fue de costumbre en la semana, (...) se nos procedería a sacar multas y si no retirábamos el vehículo, lo sacarían con grúa", explicó.

El acuerdo del Gobierno con parte de los gremios considera una rebaja de $142 en el diésel, $39 en las bencinas y el congelamiento de los precios hasta el 31 de marzo de 2027, pero quienes mantenían el paro esperaban una rebaja aún mayor y soluciones a los pagos del TAG y peajes.

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