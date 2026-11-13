PGU: ¿Cuándo aumentará el monto?

13 nov. 2026 - 14:00 hrs.

La Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI) es un beneficio estatal pagado de forma mensual por el Instituto de Previsión Social (IPS) que actualmente entrega $250.275, monto equiparado a la Pensión Garantizada Universal (PGU), a personas de entre 18 y 64 años que presentan una condición física o mental que les impide trabajar y que no tienen derecho a pensión en ningún régimen previsional.

De acuerdo con la información entregada por ChileAtiende, para iniciar el trámite no es indispensable contar previamente con una declaración de invalidez emitida por una comisión médica, ya que, una vez verificados los requisitos, el propio organismo remitirá los antecedentes clínicos del solicitante para efectuar dicha evaluación.

Paso a paso: ¿Cómo solicitar la Pensión de Invalidez?

Las personas interesadas pueden ingresar su requerimiento tanto de forma digital como presencial a través de tres canales habilitados:

En línea (sitio web de ChileAtiende): Ingresa al portal oficial con tu RUN y fecha de nacimiento para verificar si cumples con las condiciones de acceso; si calificas, debes iniciar sesión con tu ClaveÚnica y completar el formulario siguiendo las instrucciones en pantalla. Por videoatención: Conéctate a la sucursal virtual de ChileAtiende teniendo a mano tu cédula de identidad vigente y, en caso de tenerla, una copia del dictamen de invalidez. De manera presencial: Visita cualquier oficina de ChileAtiende presentando tu cédula de identidad y tus antecedentes médicos (informes recientes, epicrisis, exámenes o certificados de especialistas) para agilizar el análisis del caso.

Si la gestión la realiza un tercero en representación del solicitante, el apoderado o tutor deberá presentar su propia cédula de identidad junto con un poder notarial que autorice el trámite.

Requisitos para acceder al beneficio

Para que la solicitud sea aprobada por el IPS, el postulante debe acreditar simultáneamente cuatro exigencias básicas:

Edad: Tener entre 18 y 64 años (el pago se extiende hasta el último día del mes en que el beneficiario cumple 65 años, edad en la que puede transitar hacia la PGU).

(el pago se extiende hasta el último día del mes en que el beneficiario cumple 65 años, edad en la que puede transitar hacia la PGU). Situación previsional: No tener derecho a pensión en ningún régimen previsional , ni como titular ni como beneficiario de una pensión de sobrevivencia.

, ni como titular ni como beneficiario de una pensión de sobrevivencia. Focalización socioeconómica : Integrar un grupo familiar perteneciente al 80 % más vulnerable de la población, según el puntaje de focalización del sistema.

de la población, según el puntaje de focalización del sistema. Residencia: Acreditar al menos 5 años de residencia en Chile dentro de los últimos 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la postulación.

Finalmente, quienes ya hayan ingresado su postulación pueden monitorear el estado de avance en cualquier momento en el sitio web de ChileAtiende (pincha acá) utilizando su ClaveÚnica, o bien resolver dudas comunicándose al call center 101.