Bono Base Familiar: Estos son los requisitos para recibir el aporte de casi $60 mil mensuales

11 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Uno de los beneficios más importantes que entrega el Estado es el Bono Base Familiar, un aporte mensual destinado a personas y hogares que participan en el Subsistema Seguridades y Oportunidades y cumplen determinadas condiciones.

Este aporte se entrega durante un período de hasta 24 meses y no requiere postulación, ya que su asignación se realiza automáticamente cuando se cumplen los requisitos establecidos.

¿Cuáles son los requisitos para recibir el Bono Base Familiar?

Para acceder a este beneficio, las personas o familias deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser parte del Subsistema Seguridades y Oportunidades y participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de alguno de sus programas: Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos.

y participar en el Acompañamiento Psicosocial (APS) o en el Acompañamiento Sociolaboral (ASL) de alguno de sus programas: Familias, Abriendo Caminos, Calle o Vínculos. Tener un ingreso per cápita mensual inferior a la línea de pobreza extrema.

El cumplimiento de estas condiciones se revisa mensualmente, específicamente el día 15. Por esta razón, no basta con haber recibido el aporte anteriormente: la familia debe seguir cumpliendo los requisitos para mantenerlo.

¿Cuánto dinero entrega el Bono Base Familiar y por cuánto tiempo?

El Bono Base Familiar es un aporte monetario variable. Esto significa que no todas las personas reciben necesariamente la misma cantidad, ya que el monto se calcula considerando los ingresos mensuales por integrante del hogar y la diferencia con la línea de pobreza extrema.

El beneficio busca cubrir el 85% de esa diferencia, según la fórmula establecida para su cálculo. El monto promedio que se entrega por este beneficio es de $58.594 mensuales.

La transferencia se entrega durante un máximo de dos años desde su concesión, siempre que se mantengan las condiciones exigidas. Además, a partir del mes 17, el monto comienza a disminuir en un sexto cada mes.

¿Cómo se paga el Bono Base Familiar?

El pago se realiza mediante depósito en la CuentaRUT de BancoEstado. Sin embargo, es posible solicitar un cambio en la modalidad de pago.

El dinero debe ser cobrado dentro de los primeros seis meses desde su emisión. Si la persona beneficiaria no lo retira durante ese período, se entiende que renuncia al aporte.

La transferencia se entrega a un integrante del hogar, de acuerdo con un orden de prioridad que considera, en primer lugar, a la madre de personas menores de 18 años o de quienes tengan determinadas condiciones de invalidez o discapacidad. Luego se consideran otras personas adultas del hogar.

¿Cómo saber si recibo el bono?

Para consultar si una persona pertenece al Subsistema Seguridades y Oportunidades, puede comunicarse con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia al teléfono 800 104 777 o ingresar con ClaveÚnica al portal Ventanilla Única Social.

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