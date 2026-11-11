Ministro Campos afirma que camioneros han recibido "tratamiento especial" del Gobierno desde el "bencinazo"

11 nov. 2026 - 11:57 hrs.

¿Qué pasó?

En conversación con Radio Infinita, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, aseguró que el sector de los transportistas ha tenido un "tratamiento especial" por parte del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, desde que comenzó el denominado "bencinazo" a fines de marzo de este año.

¿Qué dijo el ministro de Agricultura?

El titular de Agricultura indicó que "si hay un sector que desde que comenzó la crisis del petróleo ha tenido un tratamiento especial, ha sido el de los transportistas".

"Ya perdí la cuenta de la cantidad de anuncios que el ministro de Hacienda ha realizado en los últimos meses en relación con ellos", destacó.

Campos continuó con su relato y fue enfático en señalar que "si el sector agrícola hubiese recibido la mitad de los beneficios, ayudas, bonificaciones, tratamientos especiales que ha tenido en estos siete meses el sector de los transportistas, yo creo que el sector agrícola estaría levantando un monumento en la Plaza de Armas al ministro de Hacienda".

Agregó que "no entiendo cómo un sector que ha tenido un tratamiento especial, opte por generar todas estas complicaciones".

Se espera que este jueves 12 de noviembre se concrete un nuevo aumento en el precio de los combustibles, mientras el Ejecutivo negocia con los transportistas para llegar a un acuerdo que ponga fin a las movilizaciones en las diferentes rutas del país.

🎙️#MásQueNúmeros | Ministro de Agricultura Jaime Campos cuestiona el paro de camioneros:



"Si hay un sector que desde que comenzó la crisis del petróleo ha tenido un tratamiento especial, ha sido el de los transportistas". pic.twitter.com/1IqhxAX5Sx — Radio Infinita (@InfinitaFM) November 11, 2026

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