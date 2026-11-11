Acusan a Piare con P de meterse en una relación: Comediante desmintió infidelidad y su nueva pareja dio la cara

11 nov. 2026 - 12:08 hrs.

¿Qué pasó?

Una encendida controversia sacudió al circuito del humor nacional tras una serie de acusaciones dirigidas contra la triunfadora del Festival de Viña del Mar, Piare con P, a quien señalaron por presuntamente meterse en una relación.

El conflicto estalló en la red social X (Twitter) cuando una usuaria llamada Camila expuso su molestia, asegurando que la comediante comenzó un vínculo con su expareja, el también humorista Tulio Melquiades, cuando ellos aún estaban juntos.

Ante el revuelo digital generado por la publicación, el propio Melquiades decidió salir a responder a las acusaciones en su cuenta de Instagram para entregar su versión del quiebre y asumir la responsabilidad de la ruptura.

La respuesta del pololo de Piare

El comediante detalló que su relación de nueve meses concluyó el pasado 28 de septiembre por un desgaste de la misma, aclarando que su acercamiento con Piare ocurrió semanas después de la separación.

“Quiero dejar en claro que mientras estuve con Camila no tuve nada con otra persona. Mi relación con Pïare siempre fue laboral hasta después de terminar con Camila”, indicó en sus historias de la red social.

Dejando en claro que durante su anterior pololeo el trato con Piare fue estrictamente laboral y pidió detener los ataques hacia ella, descartando de plano la existencia de una tercera persona en la ruptura.

“Lo que no me parece justo es que esto termine generando ataques hacia Piare. La relación con Camila era mía y la responsabilidad de su término también es mía. Piare no tuvo nada que ver no corresponde tratarla como si hubiera sido parte de una infidelidad”, sentenció el humorista.

El descargo de Piare con P ante las críticas

Por su parte, la triunfadora de Viña abordó la situación en una conversación interna con el creador de contenidos Danilo 21, manifestando su incomodidad por el odio recibido y reiterando que comenzó a salir con Melquiades cuando él ya estaba soltero.

Piare sumó que el vínculo con Tulio nació desde una amistad de trabajo y dijo que cualquier conversación o explicación pendiente sobre el fin del pololeo anterior le corresponde resolverlo a su pareja y no a ella.