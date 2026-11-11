"Habla, pero no sé qué quiere decir": La crítica de Neme tras las explicaciones del Presidente Kast por el paro de camioneros

11 nov. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la mañana de este miércoles, el Presidente José Antonio Kast abordó la contingencia nacional en un punto de prensa, oportunidad en la que se refirió al impacto global en el precio de los combustibles y al llamado a cumplir la ley frente a las movilizaciones y bloqueos de rutas de los camioneros.

En su intervención, el Jefe de Estado argumentó que las alzas responden a la destrucción de plantas de extracción y refinerías producto de conflictos bélicos internacionales. Asimismo, defendió el aporte del Estado para mitigar los precios, asegurando que por cada litro de diésel hay un apoyo de $170 y en la gasolina sobre los $120, y remarcó que las paralizaciones de rutas "prenden las alarmas en el mundo entero" afectando la atracción de inversiones.

La dura reacción de Neme en pantalla

Tras revisar las declaraciones del mandatario, el conductor de Mucho Gusto, José Antonio Neme, no ocultó su disconformidad con el tono y el fondo del discurso presidencial.

"La verdad es que no le entiendo al Presidente, nada. No sé si ustedes entendieron algo de lo que acabamos de escuchar, o a lo mejor soy un imbécil (...). Pero yo no le entiendo bien; o sea, sí habla, pero no sé qué es lo que quiere decir", criticó de entrada el periodista en el panel.

Ante las explicaciones del exfiscal Sabas Chahuán, quien intentó precisar que el Mandatario buscaba contextualizar el subsidio estatal y el escenario internacional, Neme cuestionó la falta de decisiones concretas para resolver el conflicto con los transportistas.

"Una intervención absolutamente intrascendente"

A juicio del comunicador, las palabras del Presidente no aportaron novedades ni fijaron una postura clara frente a los cortes de carretera, calificando la vocería como un mensaje vacío frente a la urgencia que vive el país.

"Lo que quiero decir es que antes de las palabras del Presidente y después, la situación sigue siendo la misma. La intervención del Presidente es absolutamente intrascendente. O no se dan cuenta de que cada vez que el presidente habla, no dice nada. Escuchamos una cuña que no cambia en nada el panorama; podría no haber hablado nada y no pasa absolutamente nada", sentenció el animador.

Para finalizar, el conductor lamentó la falta de una postura firme por parte del Ejecutivo respecto al libre tránsito y el Estado de Derecho, señalando que la ciudadanía espera definiciones de autoridad antes que explicaciones sobre conflictos internacionales que ya son de conocimiento público.