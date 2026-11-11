SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras fuerte temblor en Calama

11 nov. 2026 - 08:55 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó en la mañana de este miércoles riesgo de tsunami en las costas de Chile tras un fuerte temblor ocurrido en Calama, región de Antofagasta.

El organismo indicó que "las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile".

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:36 horas y tuvo una magnitud de 4,9, con una profundidad de 91 kilómetros.

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