"Durante muchos años sentí rabia e impotencia": Habla nieta que dejó sin herencia a sus tíos por abandonar a abuela enferma

11 nov. 2026 - 08:28 hrs.

¿Qué pasó?

El fallo de la Corte Suprema que desheredó a tres hermanos por desentenderse del cuidado de su madre con Alzheimer en Antofagasta marcó un hito judicial en el país, dejando la propiedad de la adulta mayor en manos de su nieta, Yanina Segura, quien asumió de manera exclusiva sus cuidados hasta sus últimos días.

La joven ingeniera comercial de 32 años abordó el término de la batalla legal tras la sentencia del máximo tribunal que confirmó la demanda de indignidad para suceder interpuesta contra los tres hijos vivos de Elsa Hormazábal Pérez, fallecida a los 87 años en diciembre de 2022 producto de las complicaciones de la enfermedad neurodegenerativa.

Un vínculo de toda la vida y el inicio de los cuidados

El fuerte vínculo entre ambas comenzó desde el nacimiento de Yanina, ya que su madre la crió sin el apoyo de su padre. Por ello, siempre vivieron juntas las tres: su madre, su abuela y ella. Tras el fallecimiento de su madre, su abuela asumió su tuición legal cuando Yanina tenía apenas 12 años.

La relación se estrechó aún más en 2014, cuando comenzaron a manifestarse los primeros síntomas del Alzheimer, mientras la joven cursaba sus estudios universitarios.

"Es cuático cuidar a una persona con Alzheimer. Me afectó mucho sicológicamente. Tuve que ir al siquiatra porque la carga de sobrellevar su enfermedad sola era muy fuerte. Llegó un momento en que solo me reconocía a mí", relató Yanina Segura en entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), al recordar los años en que debió estudiar y trabajar simultáneamente para financiar los tratamientos.

A pesar de que en un comienzo existieron visitas esporádicas por parte de sus tíos, la presencia familiar disminuyó drásticamente a medida que la salud de la adulta mayor empeoraba. Esta situación derivó en 2021 en una condena por violencia intrafamiliar por abandono dictada por un Juzgado de Familia de Antofagasta, donde se les ordenó pagar una pensión de alimentos que tampoco fue cumplida.

La disputa por la vivienda y la decisión de acudir a la justicia

Tras el fallecimiento de la adulta mayor en diciembre de 2022, cuyos gastos funerarios fueron asumidos íntegramente por Yanina, las diferencias con los hijos de la mujer se agudizaron cuando intentaron vender la casa familiar en Antofagasta.

“Uno de sus hijos vino a la casa y manifestó que la propiedad se tenía que vender y ahí yo me negué. Encontré que era injusto porque todo el cuidado lo llevé yo, con mucho amor por supuesto, pero sin ninguna ayuda de ellos. Lo encontré una falta de respeto y dije no, yo me voy a orientar con un abogado", detalló la profesional a LUN sobre el detonante que la llevó a accionar en tribunales para resguardar la propiedad.

Cierre de un ciclo y tranquilidad personal

Finalmente, la Corte Suprema acogió los argumentos de la nieta y determinó que ella era la única heredera, estableciendo que los hijos se desentendieron por completo de las necesidades de su madre.

"Me siento agotada, pero tranquila. Fue un largo proceso que por fin se acabó. Fue muy desgastador llegar hasta esta instancia, tener que toparme con mis tíos en el tribunal. Durante muchos años sentí rabia e impotencia. Me quedo con la tranquilidad de cumplir la voluntad de mi abuela, creo que ella descansó también", concluyó la joven al citado medio desde la casa de su abuela en la Región de Antofagasta.