Intercambio de disparos con Carabineros deja un hombre fallecido y un sargento herido en Antofagasta

06 nov. 2026 - 00:37 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial terminó con un sujeto fallecido y un funcionario de Carabineros lesionado durante la noche de este jueves en el sector norte alto de la comuna de Antofagasta.

El hecho ocurrió cerca de las 21:00 horas, luego de que personal de la Subcomisaría Antofagasta Norte concurriera al lugar tras recibir información sobre un posible robo que se estaría registrando en el sector.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, al llegar los funcionarios policiales se habría producido un intercambio de disparos, en cuyo contexto Carabineros hizo uso de su armamento de servicio.

¿Qué pasó con el carabinero herido en Antofagasta?

Como resultado del procedimiento, un sargento de Carabineros recibió un impacto balístico en el antebrazo derecho, por lo que fue trasladado hasta el Hospital Regional de Antofagasta.

El general Marco Gutiérrez, jefe de Zona de Carabineros de Antofagasta, explicó que durante el procedimiento "resulta una persona fallecida al interior del domicilio en un intercambio de disparos con el personal de Carabineros, donde resulta lesionado uno de nuestros funcionarios, el cual se encuentra siendo atendido en el Hospital Regional, al momento fuera de riesgo vital", señaló.

Desde Carabineros informaron que las circunstancias en que ocurrieron los hechos están siendo investigadas y que el procedimiento se mantiene en desarrollo.

El general agregó que se está a la espera de las pericias correspondientes, las que deberán ser determinadas por la Fiscalía. La investigación deberá establecer cómo se produjo el intercambio de disparos y las circunstancias en que falleció el sujeto.

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