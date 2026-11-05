Temblor se registra en la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud de sismo
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
Durante la noche de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 23:24 horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde fue el epicentro?
El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 64 kilómetros al sureste de Socaire, a 220 kilómetros de profundidad.
Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.