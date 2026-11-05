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Temblor se registra en la zona norte de Chile: Conoce cuál fue la magnitud de sismo

¿Qué pasó?

Durante la noche de este jueves se registró un sismo de magnitud 3,9 en la región de Antofagasta, cuando el reloj marcaba las 23:24 horas.

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¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, tuvo su epicentro a 64 kilómetros al sureste de Socaire, a 220 kilómetros de profundidad.

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Por ahora, Senapred no ha reportado daños a personas, infraestructuras ni servicios básicos a raíz del temblor.

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