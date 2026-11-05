"Inestabilidad atmosférica" y "Alta de Bolivia": Emiten avisos de tormentas eléctricas en 5 regiones de Chile
¿Qué pasó?
Este lunes, la Dirección Meteorológica de Chile emitió dos avisos por "probables tormentas eléctricas" que afectarán en las próximas horas y días a sectores de cinco regiones del país.
Según indica el sitio web de Meteorología, "los avisos se emiten cuando se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".
Aviso por tormentas eléctricas en la zona norte
Debido a una condición de "alta de Bolivia", el aviso está vigente desde la tarde de este viernes 6 hasta la noche de este lunes 9 de noviembre, en la Cordillera de las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá.Ir a la siguiente nota
En específico, en Arica y Parinacota el fenómeno ocurriría viernes, sábado, domingo y lunes, mientras que en Tarapacá sólo el domingo.
El organismo precisó que el fenómeno se presentaría "preferentemente durante la tarde-noche, con precipitaciones aisladas".
Aviso por tormentas eléctricas en la zona sur
Asimismo, en diversos sectores de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, también se emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas".
La medida está vigente desde la mañana hasta la tarde de este martes 3 de noviembre, debido a una condición de "inestabilidad atmosférica".
Además, existe la "probabilidad de fuertes rachas de viento locales" en las zonas afectadas.
En específico, estos serán los sectores que se verían afectados por región:
- La Araucanía: Precordillera
- Los Ríos: Valle y precordillera
- Los Lagos: Valle, precordillera, Chiloé y litoral interior
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