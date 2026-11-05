Gobernador de California conmuta 548 condenas a muerte por cadena perpetua
- Por Felipe Gallardo | AFP
¿Qué pasó?
El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció el jueves que conmutaba las condenas a muerte del estado por cadena perpetua, una medida que beneficiará a 548 presos.
"He decidido ejercer mi facultad constitucional de clemencia para conmutar todas las condenas a muerte de California por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", informó Newsom en un comunicado.
Dos décadas sin ejecuciones en el estado
El estado más poblado de Estados Unidos lleva dos décadas sin ejecutar una pena de muerte, aunque los tribunales siguen imponiendo esta condena.Ir a la siguiente nota
La posición de Newsom frente a la pena de muerte
"Mi decisión de hoy llega tras casi tres décadas de oposición abierta, como cargo electo, a las ejecuciones sancionadas por el Estado", afirmó Newsom, quien abandonará el cargo y suena como candidato demócrata para las presidenciales.
"Hoy actúo movido por mi convicción, arraigada desde hace mucho tiempo, de que, tanto a nivel individual como colectivo, somos más fuertes como sociedad cuando rechazamos los asesinatos sancionados por el Estado".
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