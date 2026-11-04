Elecciones en EEUU: Trump reconoce derrota republicana y asegura que "habríamos ganado" si hubiera sido candidato

04 nov. 2026 - 01:55 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a los resultados de las elecciones de medio mandato, que preliminarmente apuntan a un revés para el Partido Republicano y un avance para los demócratas, quienes recuperaron el control de la Cámara de Representantes.

A través de una publicación en su red social Truth Social, el mandatario aseguró que los republicanos habrían obtenido una victoria por una amplia diferencia si él hubiese sido candidato en estos comicios.

¿Qué dijo Trump tras los resultados de las elecciones?

"Yo no me presenté a las elecciones y, de haberlo hecho, ¡habríamos ganado por una aplastante mayoría! Gracias por su atención a este asunto", escribió Trump en su publicación.

Con ese mensaje, el mandatario respondió al escenario electoral desfavorable para su partido, que podría perder el control de ambas cámaras del Congreso durante la segunda mitad de su mandato.

De hecho, la declaración fue difundida poco después de que los demócratas consiguieran arrebatarles a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes. Además, la oposición también disputaba el control del Senado.

Antes de las elecciones de medio mandato, el Partido Republicano tenía el control de ambas cámaras del Congreso.

Un eventual cambio de mayoría en el Congreso representaría un escenario complejo para Trump, ya que los demócratas podrían impulsar investigaciones sobre su administración y buscar bloquear algunas de sus iniciativas y nombramientos.

En esa línea, Trump publicó nuevamente en su red social una fotografía en la que dice "Veto". Esto luego de que hace unos días asegurara que está dispuesto a convertirse en "Mr. Veto" y bloquear las iniciativas legislativas que presente un Congreso opositor, lo que podría aumentar las tensiones políticas en Washington.

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