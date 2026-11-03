Trump dice que cortará casi 4.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel a final de año

03 nov. 2026 - 15:20 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que planea cortar casi 4.000 millones de dólares anuales en ayuda militar y económica a Israel a finales de 2026, en una decisión tomada tras hablar con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

"Ya no lo necesitan"

"Les estábamos dando (a Israel) 4.000 millones de dólares. Seguimos haciéndolo, pero esa ayuda se interrumpe a finales de año", afirmó Trump, estrecho aliado de Netanyahu, durante una entrevista telefónica con Fox News. Preguntado, el presidente precisó que este monto se puede considerar "ayuda militar o dinero en efectivo".

Trump afirmó que Israel estaba de acuerdo con el fin de este programa, que comenzó en 2019 y se negoció en un memorando de entendimiento bajo su predecesor, Barack Obama, tres años antes.

"Les damos 4.000 millones de dólares en bienes y dinero, y no lo necesitan (...) Israel es nuestro número uno; les damos más que a nadie, y ya no lo necesitan", aseguró. "Yo lo he seguido haciendo, pero Israel es un país muy próspero. No lo necesita. Si lo necesitara, yo diría que mantuviéramos la ayuda", agregó.

Punto de controversia en elecciones intermedias de EE. UU.

Trump explicó que llegó a un acuerdo con Netanyahu, quien fue el que planteó primero la posibilidad de la interrupción de la ayuda estadounidense a Israel, un tema que se ha colado en la campaña de las elecciones intermedias, que se celebran este martes y en las que los republicanos se juegan el control del Congreso.

"Él (Netanyahu) lo planteó. Dijo: 'creo que sería apropiado que no recibiéramos ayuda', porque entiende que este es uno de los puntos que generan controversia. Israel ha sido un gran aliado, mucho más fiable que la mayoría", defendió el presidente estadounidense.

Trump justificó en parte la decisión por los ataques del demócrata del ala izquierdista, Abdul El Sayed, que se presenta al Senado en las elecciones de mitad de mandato del martes tras canalizar el descontento popular y el sentimiento antiisraelí.

"¿Por qué deberíamos soportar los ataques de lunáticos como un El Sayed cuando ellos no la necesitan?", dijo en Fox, refiriéndose a Israel y a la ayuda.

Estrecha alianza de cara a las elecciones en EE. UU. e Israel

El actual memorando de ayuda militar entre Estados Unidos e Israel, firmado en 2016, contempla una aportación estadounidense de 3.800 millones de dólares anuales entre 2019 a 2028.

Trump y Netanyahu mantienen una estrecha alianza, y el republicano llegó a respaldar al israelí en las recientes elecciones legislativas, aunque ambos mantienen diferencias en cuanto a la guerra que EE. UU. e Israel lanzaron contra Irán hace más de ocho meses y cuyo proceso de paz permanece estancado.

El estadounidense ha preferido dar margen a las negociaciones para poner fin al conflicto y ha afirmado que prefiere la vía del diálogo, aunque sin descartar acciones militares, mientras que el israelí continúa presionando por lanzar nuevos ataques.