Tenía 20 años: Identifican a la copiloto de jet que se estrelló en Florida y dejó 9 muertos

02 nov. 2026 - 16:26 hrs.

¿Qué pasó?

Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, fue identificada como una de las nueve víctimas del accidente de un avión Learjet 60 ocurrido el 1 de noviembre en el condado de Palm Beach, Florida, Estados Unidos.

La joven era la copiloto de la aeronave y había obtenido su licencia de piloto cuando tenía apenas 17 años.

Padres de Nathalia confirman su fallecimiento

Sus padres y su padrastro confirmaron a CNN Brasil que Nathalia viajaba en el avión. Además, recalcaron que, por su función como copiloto, no era quien tomaba las decisiones de vuelo, sino que su labor estaba más enfocada en las comunicaciones.

La joven es la primera de las nueve personas que viajaban en la aeronave cuya identidad se conoce públicamente.

¿Quién era Nathalia Gadelha?

Nathalia tenía raíces brasileñas, pero nació y creció en Estados Unidos. Su interés por la aviación comenzó a temprana edad y consiguió su licencia de piloto a los 17 años, incluso antes de obtener la de conducir.

En una entrevista con CBS en 2023, contó que había comenzado a aprender a volar en 2020. Para entonces, ya había aprobado todas las pruebas de vuelo antes de graduarse de West Boca Raton High School, en Florida.

Según The New York Times, completó su formación en la academia American Flyers y trabajaba para la empresa Upper Jets. Al momento del accidente, acumulaba 1.300 horas de vuelo.

¿Cómo ocurrió el accidente aéreo en Florida?

El Learjet 60 se estrelló cerca de las 12:50 horas del 1 de noviembre en una zona residencial próxima a Cresthaven, en el condado de Palm Beach. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al Aeropuerto North Eleuthera, en Bahamas.

De acuerdo con un audio del centro de control de Miami citado por The New York Times, antes del accidente un piloto informó por radio que el avión enfrentaba lluvia, formación ligera de hielo y turbulencia moderada. Además, CNN difundió un registro de audio en el que se sospecha que Nathalia se habría comunicado con la torre de control minutos antes del impacto.

Registros compartidos en redes sociales mostraron el momento en que la aeronave impactó contra el suelo y provocó una gran bola de fuego. El choque también dejó un cráter en el pavimento.