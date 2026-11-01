Nueve muertos deja accidente de un pequeño avión cerca a la casa de Trump en Florida

01 nov. 2026 - 20:25 hrs.

¿Qué pasó?

Nueve personas murieron el domingo cuando el pequeño avión en el que viajaban se precipitó sobre un vecindario en el sur de Florida, a pocos kilómetros de Mar-a-Lago, la residencia vacacional del presidente estadounidense Donald Trump, informaron las autoridades.

Videos no verificados publicados en redes sociales muestran una aeronave casi en posición vertical estrellándose contra el suelo a gran velocidad. También se observa una gran bola de fuego y un cráter en llamas cerca de una concurrida carretera.

"El accidente de un avión hoy en el condado de Palm Beach, Florida, es una tragedia", dijo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un comunicado.

El funcionario dijo que el avión, un Learjet 60, había despegado de Austin, Texas, y se dirigía a las Bahamas. Las nueve personas a bordo murieron, según el comunicado.

El accidente ocurrió cerca de Cresthaven, un vecindario del condado de Palm Beach que se encuentra a menos de 11 kilómetros de Mar-a-Lago.

Trump estuvo en Mar-a-Lago el domingo. Una hora antes del accidente del Learjet había partido del próximo y recién renombrado Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump en el Air Force One a las 11H55 de la mañana.

Se habían reportado tormentas en la zona, y Trump llevaba un paraguas cuando subió al Air Force One.

"La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investigarán" el accidente, señaló la Administración Federal de Aviación en un comunicado.