Exfrancotirador del Ejército de Estados Unidos asegura que militares mataron a tres supuestos seres reptilianos cerca del Área 51

16 oct. 2026 - 20:41 hrs.

Una supuesta operación militar secreta cerca del Área 51, en Nevada, Estados Unidos, habría terminado con la muerte de tres seres descritos como reptilianos y de un militar estadounidense. La historia fue relatada por Nick Betts, un exfrancotirador del Ejército de ese país, según informó el medio británico Daily Mail.

De acuerdo con Betts, un integrante de una unidad de operaciones especiales le habría contado sobre una misión en una instalación subterránea cercana a la conocida base militar. Sin embargo, el exuniformado no aseguró haber presenciado los hechos directamente, sino que reprodujo el relato de un tercero cuya identidad no fue revelada.

¿Cómo habría ocurrido el supuesto enfrentamiento?

Según la historia, un grupo de militares habría sido enviado a investigar una instalación subterránea que había dejado de transmitir sus comunicaciones habituales. Los efectivos habrían recibido armamento especial descrito como un sistema de armas de energía dirigida.

Durante el recorrido por los túneles, uno de los soldados habría muerto tras recibir un disparo en el pecho. Posteriormente, los militares habrían respondido al ataque y eliminado a tres supuestas criaturas de apariencia reptiliana.

Betts describió a uno de los seres como una figura que caminaba sobre dos piernas, tenía dedos y presentaba características similares a las de un reptil.

El relato también sostiene que los restos del militar fallecido habrían sido incinerados en el lugar y que su muerte se habría presentado como un accidente de entrenamiento. No obstante, estas afirmaciones tampoco cuentan con documentación pública que las respalde.

Una historia sin pruebas públicas

La supuesta operación no ha sido corroborada de manera independiente. En el relato difundido no se identifican los militares involucrados ni se presentan informes oficiales, registros de la misión o pruebas físicas que permitan confirmar el enfrentamiento.

El Área 51 es una instalación militar estadounidense real, conocida por sus actividades de pruebas aeronáuticas secretas y por las numerosas especulaciones que la rodean. Sin embargo, su existencia no constituye evidencia de que allí se hayan encontrado seres extraterrestres.

Por ahora, la historia sobre el supuesto combate con seres reptilianos debe entenderse como una afirmación no verificada atribuida a un exmilitar, y no como un hecho comprobado.