Inauguran puente que conecta China y Corea del Norte: Estaba listo desde 2014 pero no era usado por una poderosa razón

16 oct. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Un nuevo puente que conecta a China y Corea del Norte fue abierto el jueves recién pasado, con miras a profundizar los vínculos entre los dos países, informó la agencia de noticias internacional AFP.

Camiones con banderas norcoreanas y chinas comenzaron a cruzar en ambas direcciones en horas de la mañana sobre el puente vial de 3.026 metros sobre el río Yalu, 12 años después de concluida su construcción.

Cientos de personas se congregaron el jueves en el lado chino para la apertura del puente.

Las reacciones

"Es grandioso", comentó una mujer que llegó a observar en la apacible localidad fronteriza de Dandong, en el norte de China.

"Ya han pasado más de 10 años, sin duda será bueno para el comercio", agregó la mujer, sin revelar su nombre.

China es el principal socio comercial de Corea del Norte y una fuente de apoyo diplomático, económico y político.

Se había aplazado su apertura

La estructura de cuatro carriles fue concluida en 2014, pero su apertura fue aplazada por la falta de carreteras de conexión y de instalaciones aduaneras en el lado norcoreano, informó la agencia de noticias Yonhap, de Corea del Sur.

"El Nuevo Puente Río Yalu es una importante instalación para la conectividad entre los dos países", declaró la portavoz diplomática china Mao Ning.

"Su apertura promoverá los intercambios económicos y comerciales y el movimiento de personas entre los dos países", agregó.

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