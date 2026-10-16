Histórica llegada de Kast a La Paz: Hace 71 años que un Presidente de Chile no realizaba una visita de Estado a Bolivia

16 oct. 2026 - 09:50 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast llegó este viernes a La Paz, Bolivia, para reunirse con su homólogo boliviano, Rodrigo Paz, en una visita marcada por el objetivo de avanzar en tratos de cooperación económica, minera, energética y de seguridad.

Se trata de la primera visita de un presidente chileno a La Paz en 71 años, desde el viaje de Carlos Ibáñez del Campo en 1955. La agenda contempla una reunión entre ambos mandatarios y la firma de acuerdos en distintas materias.

Tras su arribo al aeropuerto internacional de El Alto, Kast fue declarado huésped ilustre y se trasladó hacia el Palacio Quemado, donde sostendrá un encuentro con Paz. La jornada contempla una agenda de trabajo de 11 puntos.

¿Qué acuerdos abordarán Kast y Rodrigo Paz?

Uno de los principales objetivos de la visita es avanzar en la integración económica entre Chile y Bolivia. Para ello, los mandatarios abordarán la modernización del Acuerdo de Complementación Económica, vigente desde hace más de dos décadas, además de iniciativas de cooperación minera e interconexión eléctrica.

La agenda también contempla materias de conectividad digital, corredores bioceánicos y transporte de hidrocarburos. Entre los puntos considerados está la posibilidad de conectar a Bolivia con infraestructura de fibra óptica mediante el proyecto del cable submarino Humboldt.

Otro de los ejes será la seguridad fronteriza. La agenda considera mecanismos de intercambio de información y coordinación entre organismos policiales, judiciales y ministerios públicos para enfrentar delitos transnacionales, incluido el narcotráfico y el crimen organizado.

Los temas pendientes entre Chile y Bolivia

La visita se produce en medio de expectativas por un acercamiento entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas se encuentran interrumpidas desde 1978.

Sin embargo, también existen asuntos sensibles que podrían marcar las conversaciones. Entre ellos está la preocupación de autoridades bolivianas por cargamentos de madera retenidos en puertos chilenos y sometidos a investigación por la eventual presencia de sustancias ilícitas.

Otro tema es el tráfico de vehículos robados en Chile que ingresan a Bolivia, conocidos como "autos chutos".

La reivindicación marítima quedaría fuera de la agenda

Uno de los puntos que no serían abordados en esta reunión es la histórica reivindicación marítima boliviana.

En ese contexto, el expresidente boliviano Evo Morales sostuvo que no incluir esa demanda en las conversaciones con Kast constituiría una traición a la patria. "Es una afrenta a la memoria histórica y un desacato al mandato inclaudicable del pueblo boliviano. Pretenden hacernos creer que el fallo de La Haya de 2018 cerró nuestra causa".

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