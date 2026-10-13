Presidente Kast anuncia a Leonardo Romanini como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile

13 oct. 2026 - 16:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast anunció durante la tarde de este martes al General de Aviación Leonardo Romanini Gutiérrez como nuevo comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

Según lo indicado por el jefe de Estado, Romanini asumirá el mando de la institución el próximo 5 de noviembre.

La formación y trayectoria del nuevo comandante en jefe de la FACh

Romanini inició su formación militar en 1983 al ingresar a la Escuela de Aviación "Capitán Manuel Ávalos Prado", egresando como Alférez en 1986, año en que se tituló como Piloto de Guerra en la especialidad de Combate.

Durante su destacada trayectoria en la FACh, se desempeñó como Director de la Academia de Guerra Aérea y Comandante de la Iª y Vª Brigadas Aéreas.

Leonardo Romanini, nuevo comandante en jefe de la FACh

Tras ser ascendido a General de Aviación en 2020, asumió la comandancia del Comando de Combate —organismo responsable de las operaciones aéreas de la defensa nacional— y, en 2022, pasó a liderar el Estado Mayor General de la FACh. Desde 2025 se desempeña como Jefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO).

A su formación militar suma una sólida preparación académica como Oficial de Estado Mayor, Ingeniero de Ejecución en Sistemas y Magíster en Administración de Empresas con mención en Recursos Humanos.

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