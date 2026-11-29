29 nov. 2026 - 19:35 hrs.

¿Qué pasó?

Con el 93,96% de las mesas escrutadas y una participación del 79,59%, la derecha se impuso en las elecciones de España.

El Partido Popular (PP), liderado por Alberto Núñez Feijóo, se posiciona como la primera fuerza, con 133 escaños, seguido por el PSOE, que obtiene 115. Más atrás aparece Vox, con 52 representantes. Con estos resultados, Feijóo asumirá el Gobierno.

Tras conocerse los resultados, el actual presidente, Pedro Sánchez, llamó a Feijóo para felicitarlo por su victoria.

En cuanto a las demás fuerzas políticas, ERC obtuvo 11 escaños, frente a los siete que tenía anteriormente. Su portavoz, Gabriel Rufián, calificó la jornada como "una buena noche para su partido", pero "una mala noche para la democracia". Por su parte, el Frente Amplio consiguió 10 representantes.

En el País Vasco, EH Bildu alcanzó siete escaños, superando al PNV, que obtuvo cinco. Junts, en tanto, sumó cinco representantes, mientras que Adelante Andalucía irrumpió en el Parlamento con cuatro escaños. Podemos, por su parte, perdió su representación parlamentaria.

La jornada también estuvo marcada por una participación histórica: cerca del 80% del electorado acudió a las urnas, la cifra más alta de los últimos 40 años y 11 puntos porcentuales superior a la registrada en las elecciones generales de 2023.

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