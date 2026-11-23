23 nov. 2026 - 13:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un análisis de sangre que permite detectar la enfermedad de Alzheimer con al menos un 90% de precisión podría facilitar su diagnóstico y reducir la necesidad de realizar procedimientos más complejos, como la extracción de líquido cefalorraquídeo.

Así lo determinó un estudio de la Universidad de Lund, en Suecia, publicado en la revista científica Nature Aging.

Examen ya fue autorizado en algunos países

La investigación comprobó que los resultados del examen sanguíneo son tan precisos como los obtenidos mediante análisis de líquido cefalorraquídeo, utilizados durante años como referencia para identificar la enfermedad.

La prueba ya cuenta con autorizaciones para su uso clínico en Europa, Estados Unidos y Japón, entre otros lugares. Además, fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y dispone del marcado CE.

¿Cómo funciona el análisis de sangre para detectar el Alzheimer?

El examen mide una proteína llamada p-tau217, que funciona como biomarcador, es decir, una señal biológica que permite identificar cambios asociados al Alzheimer.

La prueba autorizada en Estados Unidos también analiza la proteína beta amiloide 42, que se acumula en el cerebro y forma placas relacionadas con la enfermedad. Sin embargo, los investigadores comprobaron que medir ambas proteínas no necesariamente mejora la precisión del resultado frente al análisis de p-tau217 por sí solo.

El estudio incluyó tres grupos de participantes: uno de investigación en Estados Unidos, otro de una clínica de memoria de Suecia y un tercero de centros de atención primaria del mismo país. En los tres grupos, los análisis de sangre y de líquido cefalorraquídeo obtuvieron resultados similares.

¿Qué significan los resultados de la prueba?

Una de las diferencias de esta investigación respecto de estudios anteriores es que utilizó valores de corte previamente definidos y autorizados por organismos reguladores. Estos parámetros permiten clasificar cada resultado en tres categorías:

Positivo: indica la presencia de señales asociadas al Alzheimer.

indica la presencia de señales asociadas al Alzheimer. Negativo: no identifica esas señales.

no identifica esas señales. No concluyente: no permite establecer una respuesta clara y requiere evaluaciones adicionales.

En investigaciones anteriores, los equipos científicos establecían sus propios valores de corte según las características de cada grupo de participantes. Esto podía modificar la precisión del examen entre un estudio y otro.

En cambio, los parámetros autorizados permiten utilizar criterios comunes en la práctica clínica y acompañan a la prueba que entregan los fabricantes.

¿Quiénes pueden realizarse el examen?

El análisis está destinado a personas que presentan síntomas relacionados con la memoria u otras capacidades cognitivas. Sin embargo, cuando el resultado no es concluyente, se pueden necesitar otros estudios para obtener una evaluación más fiable, como una PET o un análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR).

Por ahora, su uso se recomienda en clínicas de memoria y otros servicios de atención especializada. Su incorporación a los centros de atención primaria todavía está en estudio.