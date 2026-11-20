20 nov. 2026 - 12:12 hrs.

¿Qué pasó?

La ministra de Salud, May Chomali, confirmó que durante este 2026, 602 personas han recibido un órgano en lo que va de año. El hecho se produce 60 años después del primer trasplante registrado en Chile durante 1996.

La titular de la cartera destacó la práctica de la donación y señaló que el trasplante está consolidado tanto en la red pública como en la privada. El número es, además, la mayor cifra registrada en los últimos 25 años y tiene la particularidad de registrar también el máximo de trasplantes de corazón registrados desde 2019, con 58 cirugías de este tipo.

Mayor eficiencia

Según el balance entregado en la antesala del Día Nacional del Trasplante, que se celebra cada 22 de noviembre, las 58 intervenciones cardíacas significan un incremento del 16% (ocho cirugías más) respecto de 2025, lo que permitió bajar a solo 17 el número de pacientes que esperan por ese órgano. A eso se suma que, desde el año 2012, se ha alcanzado un récord en trasplantes hepáticos, que llegó a 183 procedimientos.

Desde la cartera de Salud precisaron que este avance se debe a una mayor eficiencia en el procuramiento de órganos de los equipos clínicos especializados, tanto del sistema público como privado, logrando elevar la cantidad de órganos aprovechados por cada uno de los 205 donantes efectivos registrados en lo que va del año.

Durante este año también se realizaron ocho cirugías a través del Programa de Trasplante Renal de Donante Vivo Cruzado, acumulando 24 intervenciones desde su inicio en 2023. Esta modalidad permite intercambiar donantes vivos entre distintas familias cuando no existe compatibilidad directa con el propio pariente, haciendo posible que ambos pacientes reciban el riñón que necesitan.

¿Cuántas personas permanecen en lista de espera?

Según los registros coordinados por el Instituto de Salud Pública (ISP) y el Ministerio de Salud al 19 de noviembre de 2026, al día de hoy se encuentran en espera por trasplante 2.177 pacientes en el país, distribuidos de la siguiente manera: