20 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Una ayuda económica para renovar la casa es lo que ofrece la Tarjeta Banco de Materiales, beneficio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) destinado a propietarios que necesitan realizar mejoras en sus hogares.

El aporte funciona mediante una tarjeta digital, similar a una gift card, que permite comprar materiales de construcción en ferreterías que tengan convenio con el Serviu de la región correspondiente.

Lo interesante es que el subsidio contempla cuatro tipos de reparaciones, con montos que varían dependiendo del trabajo que se quiera realizar y de las características de la vivienda.

¿Cuánto dinero entrega el beneficio?

Para la reparación de techumbres, beneficio exclusivo para casas, se contempla un aporte de 25 UF ($1.034.275).

En el caso de la renovación de instalaciones en los baños, el subsidio alcanza las 15 UF ($620.565) y puede utilizarse tanto en casas como en departamentos.

Para quienes buscan reforzar la seguridad de sus propiedades, existe una opción de hasta 40 UF ($1.654.840) para construir o reponer cercos y rejas. Esta modalidad está destinada solo a casas.

La cuarta alternativa es para mejorar pisos. Aquí se entregan 15 UF ($620.565) para renovar revestimientos, como cerámicas, porcelanatos, azulejos y pisos flotantes, entre otros materiales.

Un detalle importante: el beneficio está destinado exclusivamente a la compra de materiales autorizados y no cubre mano de obra, servicios de construcción ni transporte.

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