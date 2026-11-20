20 nov. 2026 - 11:44 hrs.

La Cámara de Diputados solicitó explicaciones formales a la Policía de Investigaciones (PDI) luego de que el diputado Luis Cuello (PC) fuera perseguido por seguridad ciudadana en Curacaví, debido a que su patente figuraba vinculada a un delito. El incidente se originó luego de que confirmara la clonación de la placa del automóvil del parlamentario.

El hecho ocurrió cuando funcionarios municipales intentaron detener el automóvil que conducía el propio diputado, quien se dirigía a una actividad en Santiago. Al no obtener claridad sobre el motivo del procedimiento, Cuello se comunicó con la Secretaría de la Cámara para pedir explicaciones.

Posteriormente, un alto funcionario de la PDI contactó al diputado para informarle que una banda investigada por secuestros había clonado su patente, motivo por el cual existía una orden de investigar de la Fiscalía.

El secretario de la Cámara, Miguel Landeros, calificó la situación como “compleja y riesgosa”. Señaló que el parlamentario fue seguido durante varios kilómetros y advirtió que incluso el operativo pudo terminar en una detención con uso de armas de fuego por un hecho que desconocía por completo.

“El diputado me hace la observación además que seguridad ciudadana lo persiguió durante una buena cantidad de kilómetros y él iba a una actividad a la cual necesitaba llegar en tiempo y forma, y fue todo un problema del punto de vista de su seguridad, imagínese que podría haber sido detenido con arma de fuego por parte de la policía de una cosa que no tenía idea, que no teníamos idea, que había esta investigación y que se trataba de un auto que declarado por el diputado como de su propiedad”, señaló el secretario a Mega Investiga.

Asimismo, el secretario cuestionó la falta de coordinación previa, indicando que es sencillo verificar la lista oficial de los 155 diputados y los vehículos que tienen declarados a su nombre. Aseguró que “hay algunas cosas que nos han llamado la atención porque usted comprenderá que es muy fácil tener la lista de los 155 diputados y saber quién era a quién estaba a nombre el auto clonado. Tampoco se nos avisó, no se avisó al diputado Cuello”.

El telefonazo al director de la PDI

Tras el reclamo formal presentado por el diputado Cuello, el presidente de la Cámara se comunicó directamente con el director general de la PDI, Eduardo Cerna, para solicitar un informe detallado del caso.

Landeros señaló que hasta ahora no se sabe “si esa patente fue colocada en un auto de similares características a la que tiene el diputado o no. Todos esos antecedentes se los pidió el presidente de la Cámara al Director de la policía, Eduardo Cerna, y estamos esperando noticias de eso. Y además ver cuáles son las falencias que puede tener el sistema, porque esto le pasó al diputado Cuello, pero le puede pasar a cualquier chileno y hay derechos constitucionales que garantizar. Uno de ellos es la libre movilización, no es llegar y parar un móvil sin una orden determinada.”

En la Cámara hay molestia con la institución, pues aseguran que a pesar de que el incidente ocurrió el pasado 30 de octubre, aún no se les ha entregado un informe con los antecedentes del caso. “Una cosa es la investigación, que siempre hay que colaborar, pero otra cosa es que tanto la seguridad ciudadana de una municipalidad como la Policía de Investigaciones se atribuyan facultades que no tienen”, señaló.

Asimismo, el secretario indicó que solicitaron las características del vehículo que habría clonado la patente, para contrastarlo con el vehículo del diputado. Landeros aseguró que de no coincidir las características del vehículo, “vamos a tener que tomar otras medidas y comunicarnos con la Policía de Investigaciones y con Carabineros de Chile para que por lo menos los móviles de los parlamentarios, no digo que tengan un privilegio especial, sino que ellos sepan en qué se movilizan y todo lo demás por razones de seguridad tanto de los parlamentarios como de situaciones en que pueda ser clonado su vehículo”.

Finalmente, el secretario indicó que la Cámara no tiene facultades para abrir una investigación interna, por lo que están a la espera de la respuesta oficial de la PDI, quienes ya comunicaron al diputado que se eliminó el encargo a su patente. Sobre este punto, el secretario señaló que “esto es como mágico, le ponen la patente y después desaparece la patente, entonces parece que anda ahora buscando el auto correcto, tal vez sea otra patente. Espero que no sea la mía”.