Mega Investiga: Comienza la cuenta regresiva para el juicio en contra de Jorge Valdivia
19 nov. 2026 - 22:55 hrs.
La Fiscalía presentará más de 30 capturas de chats entre Jorge Valdivia, Maite Orsini y una de las denunciantes, en la causa por presunta violación y ataque sexual en contra del exfutbolista. El Ministerio Público solicita 22 años de cárcel.
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