Fiscalía solicita 22 años de cárcel para Jorge Valdivia: Su abogada pide respetar "presunción de inocencia"
- Por Cristian Latorre | Aton
¿Qué pasó?
Paula Vial, abogada de Jorge "Mago" Valdivia, denunció la violación del derecho a defensa y de la presunción de inocencia de su representado tras la divulgación de las penas de cárcel que pediría la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el exfutbolista por los delitos de violación y otro de violación y abuso sexual.
En una declaración pública, la abogada expresó que “la defensa no conoce ese documento y el (Cuarto) Juzgado de Garantía aún no se ha pronunciado sobre él. Por lo mismo, no podemos referirnos a su contenido”.
“Lamentamos que, una vez más, una pieza central del proceso llegue a la prensa antes que a la defensa y al tribunal, y que se difundan versiones que ni siquiera coinciden entre sí. Esto es incompatible con los deberes de objetividad y reserva del Ministerio Público, y afecta el derecho a defensa y la presunción de inocencia de nuestro representado”, añadió Vial.Ir a la siguiente nota
Fiscalía pediría 22 años de cárcel para Valdivia
Según dio a conocer Mega Investiga el martes, la Fiscalía pediría 22 años de cárcel para Valdivia cuando presente acusación ante el tribunal. Valdivia continúa sujeto a arresto nocturno, prohibición de acercarse a las víctimas y arraigo nacional.
De acuerdo a las denuncias, el primer ataque habría ocurrido el 20 de octubre de 2024 en Providencia, y el segundo el 18 de octubre en su departamento de Vitacura.
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