Caso Gastos Reservados: Condenan a excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta por lavado de activos

04 nov. 2026 - 11:00 hrs.

¿Qué pasó?

El excomandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta Ferrer, fue declarado culpable del delito consumado de lavado de activos, en el marco del caso "Gastos reservados". El ilícito habría sido cometido a partir de 2010, según estableció el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago.

La decisión fue adoptada de manera unánime por los magistrados Isabel Espinoza Morales, Cristián Fuentealba Zamora y Andrea Acevedo Muñoz, quienes dieron por acreditada tanto la comisión del delito como la participación culpable del exuniformado.

Los pagos que recibió Óscar Izurieta

De acuerdo con la investigación, entre 2010 y 2018 los entonces comandantes en jefe del Ejército Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo habrían utilizado recursos provenientes de los gastos reservados para entregar una "mesada" a excomandantes en jefe de la institución.

En ese contexto, Izurieta habría recibido pagos que fluctuaban entre los $61,2 millones y los $78 millones.

En su resolución, el tribunal estableció que "tanto el encausado como los generales Fuente-Alba y Oviedo, en el ejercicio del cargo de comandantes en jefe del Ejército de Chile estuvieron a cargo de los recursos públicos fiscales asignados cada año al Ejército de Chile por la ley de presupuesto, y dentro de dichos recursos, los denominados gastos reservados, disponiendo en el ejercicio de dicho cargo su distribución".

El fallo también detalló que "los comandantes en jefe del Ejército de Chile desde el año 2010 en adelante (esto es, los señores Fuente-Alba y Oviedo) entregaron sumas periódicas de dinero, generalmente de forma mensual, a los excomandantes, en efectivo, por mano y sin ningún tipo de registro contable, y por sumas que iban desde los $400.000 en el año 2010, hasta el millón de pesos para el año 2017".

Tribunal detalló el uso de los gastos reservados

La resolución agregó que los antecedentes reunidos durante el juicio permitieron acreditar que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos de los autorizados por ley, incluyendo pagos mensuales para uso personal de los excomandantes en jefe.

En ese sentido, el tribunal sostuvo que "estos aportes testimoniales, documentales y otros medios de prueba observados, sumado al contexto en que se verificaron las actividades de ejecución de los gastos reservados, permiten adquirir convicción en el tribunal en cuanto a que los comandantes en jefe del Ejército procedieron a destinar y distraer dineros entregados como gastos reservados a fines y usos diversos a aquellos autorizados por la ley, entre los que incluía el pago mensual de una suma de dinero para uso personal de los excomandantes en jefe".

La audiencia de comunicación de la sentencia contra Óscar Izurieta quedó fijada para las 11:15 horas del viernes 27 de noviembre. El documento será redactado por la jueza Andrea Acevedo Muñoz.