"¿Quién chu... es Alexítico?": La extraña publicación del Chino Ríos dedicada a Leo Rey que mencionó a 'Danielita'

04 nov. 2026 - 10:18 hrs.

Una llamativa publicación realizó Marcelo "Chino" Ríos en redes sociales, luego de dedicarle un particular mensaje al cantante Leo Rey, en el que también mencionó a una mujer llamada Danielita y lanzó una inesperada pregunta sobre Alexítico, fundador del grupo La Noche.

El exnúmero uno del tenis mundial utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía del intérprete de cumbia, acompañada de un texto que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

El particular mensaje del Chino Ríos

"El más brígido, pero la Danielita es mía, qué cosa más tierna, quién chucha es Alexítico... Los felicito. Besitos", escribió Ríos en la publicación, que generó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma.

Sin embargo, el mensaje no permaneció disponible por mucho tiempo. El Chino Ríos bajó la publicación de su cuenta de Instagram, por lo que sus seguidores ya no pueden encontrar el registro original en su perfil.

¿Quién es la "Danielita" que mencionó el Chino Ríos?

Una de las interrogantes que dejó el mensaje fue la identidad de la mujer a la que el extenista se refirió como "Danielita".

Una de las posibilidades es que se trate de Daniela González, bailarina que acompaña a Leo Rey en sus presentaciones y que también ha llamado la atención en redes sociales por su participación en los registros vinculados a la polémica con Alexítico.

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