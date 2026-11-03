Lluvia y granizos en Santiago: ¿Hasta qué hora se extenderán las precipitaciones en la capital?
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Las precipitaciones comenzaron a registrarse en distintos sectores de la Región Metropolitana, donde incluso se reportó caída de granizo en algunas comunas como Puente Alto. El fenómeno llegó a Santiago luego de varios días en que los pronósticos anticipaban lluvia en la capital, pero esta no terminaba de concretarse.
El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, había adelantado a Meganoticias Amanece que las primeras gotas caerían "entre la 1 y 3 de la tarde en Santiago".
Además, advirtió que el período de mayor intensidad se concentraría "entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche". Luego de eso, las precipitaciones finalizarían en la capital.Ir a la siguiente nota
¿Cuánto podría llover?
Respecto de la cantidad de agua que podría acumularse, el meteorólogo estimó que en Santiago podrían registrarse entre 12 y 18 milímetros de lluvia.
"No hay un río atmosférico que acompañe esta situación, por lo tanto, me quedo con 12 a 18", explicó Leyton.
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