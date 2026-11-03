Lluvia y granizos en Santiago: ¿Hasta qué hora se extenderán las precipitaciones en la capital?

03 nov. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

Las precipitaciones comenzaron a registrarse en distintos sectores de la Región Metropolitana, donde incluso se reportó caída de granizo en algunas comunas como Puente Alto. El fenómeno llegó a Santiago luego de varios días en que los pronósticos anticipaban lluvia en la capital, pero esta no terminaba de concretarse.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, había adelantado a Meganoticias Amanece que las primeras gotas caerían "entre la 1 y 3 de la tarde en Santiago".

Además, advirtió que el período de mayor intensidad se concentraría "entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche". Luego de eso, las precipitaciones finalizarían en la capital.

¿Cuánto podría llover?

Respecto de la cantidad de agua que podría acumularse, el meteorólogo estimó que en Santiago podrían registrarse entre 12 y 18 milímetros de lluvia.

"No hay un río atmosférico que acompañe esta situación, por lo tanto, me quedo con 12 a 18", explicó Leyton.