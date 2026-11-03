Violento robo a camión de tabacos en Quinta Normal: conductor logró refugiarse en un almacén

03 nov. 2026 - 13:09 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 3 delincuentes concretaron el robo a un camión de abarrotes y tabacos en la comuna de Quinta Normal. Los sujetos habrían intimidado al conductor que logró refugiarse en el interior de un almacén del sector de San Pablo con General Barbosa.

Por ahora, no hay un avalúo confirmado del robo, mientras que Carabineros trabaja en el lugar.

El hecho ocurrió cerca del mediodía, a pocas cuadras de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, cuando el trabajador se encontraba con las puertas traseras abiertas realizando la entrega de productos en un local comercial del sector. En ese momento, fue abordado por sujetos que descendieron desde dos vehículos para amedrentarlo verbalmente.

El escape del chofer

Ante la llegada de la banda, el conductor reaccionó rápidamente para resguardarse, por lo que escapó a pie para luego ingresar a un almacén del sector para pedir auxilio y alertar a los vecinos. Aprovechando su escape, los asaltantes cargaron parte de las cajas con cajetillas en los automóviles en los que se movilizaban y se dieron a la fuga, sin lograr robar la totalidad de la carga.

El mayor Daniel Barrera, de la 22ª Comisaría de Quinta Normal, detalló el accionar de la banda.

"Un vehículo que se encargaba del transporte de cigarrillos, en medio de su ruta de entrega, es sorprendido por tres individuos que se mantenían en dos vehículos, lo intiman de manera verbal y rápidamente sustraen parte de la carga que él estaba repartiendo", explicó la autoridad policial.

Peritajes y revisión de cámaras de seguridad

Efectivos de Carabineros acordonaron el sector para resguardar el sitio del suceso, provocando el corte total del tránsito en la intersección de General Barbosa con San Pablo.

Las labores investigativas se concentran en las pericias al furgón que trasladaba los cigarrillos y en la revisión de registros audiovisuales. Esto porque el vehículo tiene un sistema de cámaras de seguridad, cuyas imágenes serían claves para identificar a los delincuentes.