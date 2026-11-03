Presidente Kast se reúne con el rey Felipe VI en Madrid durante su gira por Europa

03 nov. 2026 - 11:48 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente José Antonio Kast se reunió este martes en Madrid con el rey de España, Felipe VI, en el marco de su gira por Europa, la primera que realiza como Mandatario.

El encuentro se desarrolló en el Palacio Real y contó con la participación del canciller Francisco Pérez Mackenna y el embajador de Chile en España, Juan Antonio Coloma, quienes acompañaron al jefe de Estado durante la audiencia con el monarca.

A través de su cuenta de X, Kast destacó el vínculo entre ambos países tras la reunión. "La amistad entre Chile y España tiene raíces profundas y un enorme potencial por delante, y así lo conversamos esta mañana en la audiencia privada con Su Majestad el rey Felipe VI", expresó.

Kast también participó en conferencia de banca

Antes de reunirse con Felipe VI, Kast, acompañado por la primera dama María Pía Adriasola, el canciller Pérez Mackenna y parte de la delegación chilena, participó en la Conferencia Internacional de Banca organizada por Banco Santander.

La actividad se realizó durante su paso por Madrid, como parte de la agenda contemplada en su gira por Europa.

Próxima parada: Italia

Tras finalizar sus actividades en España, Kast se trasladó a Roma, donde este martes tiene contemplada una reunión con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Posteriormente, durante este miércoles, el Mandatario se trasladará al Vaticano para reunirse con el papa León XIV, como parte de la agenda internacional de su gira europea.