Se acerca la lluvia a la RM: Jaime Leyton revela a qué hora comenzarán las precipitaciones en Santiago
- Por Cristian Latorre
¿Qué pasó?
Después de varios días en que las precipitaciones estuvieron cerca de concretarse en la Región Metropolitana, este martes finalmente se espera la llegada de lluvia a Santiago.
El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó el horario en que comenzaría el evento y entregó una estimación de cuánta agua podría acumularse durante la jornada.
Según explicó el especialista, el fenómeno corresponde a una perturbación asociada a una zona de baja presión que se desprende de un sistema frontal. Se trata de una configuración que dejará una combinación de lluvias y chubascos, sin las características de una baja segregada.Ir a la siguiente nota
¿A qué hora comienza la lluvia en Santiago?
En cuanto al horario, Leyton indicó que las precipitaciones comenzarían durante la tarde de este martes, específicamente entre las 13:00 y las 15:00 horas en Santiago.
"Comienzan entre la 1 y 3 de la tarde en Santiago, tal vez el sector sur o el sector oriente podrían caer algunas gotitas durante la mañana, pero lo principal comienza entre 1 y 3 de la tarde con el período de mayor cantidad de precipitaciones entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche", señaló.
Jaime Leyton anticipa cuánta lluvia podría caer en Santiago
Respecto de la cantidad de agua que podría acumularse, el meteorólogo estimó que en Santiago podrían registrarse entre 12 y 18 milímetros de lluvia.
"No hay un río atmosférico que acompañe esta situación, por lo tanto, me quedo con 12 a 18", explicó Leyton.
El especialista también señaló que, a diferencia de lo ocurrido durante el sábado y la jornada anterior, cuando las condiciones estuvieron cerca de generar precipitaciones, esta vez sí se espera que la lluvia llegue a la capital.
"Lo concreto es que hoy día sí. Lluvias asociadas a una perturbación, a una zona de aire frío, que se ve por el patrón nuboso, más bien inestable, pero como avanza rápido hacia el norte, nos dejaría entre chubascos y lluvias", concluyó.
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