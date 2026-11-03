Se acerca la lluvia a la RM: Jaime Leyton revela a qué hora comenzarán las precipitaciones en Santiago

03 nov. 2026 - 07:34 hrs.

¿Qué pasó?

Después de varios días en que las precipitaciones estuvieron cerca de concretarse en la Región Metropolitana, este martes finalmente se espera la llegada de lluvia a Santiago.

El meteorólogo de Megatiempo, Jaime Leyton, adelantó el horario en que comenzaría el evento y entregó una estimación de cuánta agua podría acumularse durante la jornada.

Según explicó el especialista, el fenómeno corresponde a una perturbación asociada a una zona de baja presión que se desprende de un sistema frontal. Se trata de una configuración que dejará una combinación de lluvias y chubascos, sin las características de una baja segregada.

¿A qué hora comienza la lluvia en Santiago?

En cuanto al horario, Leyton indicó que las precipitaciones comenzarían durante la tarde de este martes, específicamente entre las 13:00 y las 15:00 horas en Santiago.

"Comienzan entre la 1 y 3 de la tarde en Santiago, tal vez el sector sur o el sector oriente podrían caer algunas gotitas durante la mañana, pero lo principal comienza entre 1 y 3 de la tarde con el período de mayor cantidad de precipitaciones entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche", señaló.

Jaime Leyton anticipa cuánta lluvia podría caer en Santiago

Respecto de la cantidad de agua que podría acumularse, el meteorólogo estimó que en Santiago podrían registrarse entre 12 y 18 milímetros de lluvia.

"No hay un río atmosférico que acompañe esta situación, por lo tanto, me quedo con 12 a 18", explicó Leyton.

El especialista también señaló que, a diferencia de lo ocurrido durante el sábado y la jornada anterior, cuando las condiciones estuvieron cerca de generar precipitaciones, esta vez sí se espera que la lluvia llegue a la capital.

"Lo concreto es que hoy día sí. Lluvias asociadas a una perturbación, a una zona de aire frío, que se ve por el patrón nuboso, más bien inestable, pero como avanza rápido hacia el norte, nos dejaría entre chubascos y lluvias", concluyó.