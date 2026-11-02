"Si no pagan rápido va a aparecer tirado por ahí": los duros chats de extorsionadores con familiares de Martin Pérez

02 nov. 2026 - 19:00 hrs.

“Los necesito rápido, no quiero efectivo”. Este es uno de los mensajes que recibieron familiares de Martín Pérez, el joven que fue secuestrado y asesinado la semana pasada en Estación Central.

Tras ejecutar el secuestro, la banda envió una decena de mensajes a familiares del joven, que incluyeron amenazas y videos extorsivos. En uno de esos intercambios, al que tuvo acceso Mega Investiga, se puede apreciar cómo uno de los integrantes de la banda solicita dinero a uno de los familiares a cambio de la liberación del Martín. La comunicación ocurrió cerca de las 2 de la mañana a través de Whatsapp.

Familiar: Hola Corazón cómo estás

Familiar: (tachado)

Familiar: Yo te mandaré la plata

Familiar: (tachado)

Extorsionador: Los 40

Familiar:Si tengo efectivo corazón

Familiar:Dame un rato y me empiezo a mover por las transferencias.

Familiar: Manejo solo efectivo bebe

Familiar: (tachado)

Extorsionador: Los necesito rápido, no quiero efectivo. Transferencia

Familiar: Tienes que esperar, entonces.

Extorsionador: Si yo puedo esperar, pero mis panas no

A medida que pasaban los minutos, las amenazas fueron escalando. El integrante de la banda de secuestradores presionó al familiar para que acelerara las transferencias. Junto con enviar los datos bancarios, comenzó a enviar los videos donde se ve a Martín siendo amenazado con un arma de fuego y recibiendo golpes con diferentes objetos:

Extorsionador: Hay q ir mandando dinero, para poder ayudarlos

Extorsionador: Q no sigan tocando a tu (tachado)

Familiar: Okis

Extorsionador: Y mosca con llamar al gobierno Xq se complica la jugada

Extorsionador: Q veo muchas vainas y no veo soluciones. Okey

Extorsionador: Pasa un video hablando con los 40, ya dices q lo tienes en efectivo.

(Envía video extorsivo)

Extorsionador: No quiero q le hagan mas nada

Extorsionador: paguen xq se lo van a joder y si no pagan rápido va aparecer tirado por ahí

Luego de unos minutos, el extorsionador insistió al familiar de la víctima para que enviara una prueba de la transferencia:

Extorsionador: Van a solucionar o q?

Extorsionador: Hey

Familiar: Ando en eso

Extorsionador: Mándame un video ya q dices q el dinero lo tienes en efectivo con un papel con la fecha y la hora.

Extorsionador: Y tú hablando en el video.

Extorsionador: Con el nombre de

Extorsionador: Todo eso

Extorsionador: Y contando en el video el billete

“Weon a ese loco no lo tenían que matar weon”: los chats de la banda

Una de las claves de la investigación que lleva adelante la Fiscalía Ecoh, quedó alojada en el celular del imputado Junior Meza, uno de los integrantes de la banda. En su celular quedaron alojados los intercambios de whatsapp con otros miembros de la organización, donde se aprecian las primeras coordinaciones del secuestro:

Integrante 1: Buenas tardes mano mío, escúchame papá están buscando donde uuuuuu un loquito porque lo vamos a procesar a pedios ya, estás activo

Junior Meza: Que mano, buena tardes, si si si

Integrante 1: Mano, donde mandaste esa ubicación tuya ahiii, cuando el loco este afuera te aviso. Me pasan la ubicación y eso te aviso cuando estén llegando. (Audio inaudible)... cuando estén llegando con el pana ellos me oíste, porque estoy medio ocupaito

En otro de los chats se advierte cómo los integrantes reaccionaron a los primeros minutos posteriores al secuestro de Martín Pérez:

Integrante 1: Buenos días mano mío, ta lo bueno

Audio Inaudible

Junior Meza: No mano, si el pana me llamo me escribió la vaina y me dijo yo te llamo cuando tenga el marrano en el carro, y al final nunca llamó mano, me quede esperando hasta las dos tres de la mañana, esperando por si acaso, atento al teléfono y nada mano, hoy me levante tempranito igual nada mano, ni un mensaje ni nada de ese pana, no sé qué pasaría

Integrante 1: Okey hermano bello bello bello, le voy a decir ya a ese pana

Horas después, ambos integrantes vuelven a intercambiar mensajes:

Junior Meza: Ya hermano me trae lo bueno

Integrante 1: A ya llegaron con el marrano, está hecho

Junior Meza: Si hermano, ya se lo llevaron para otra cuna, a las 05:00 de la mañana salió de aquí

Tras el secuestro, surgió entre los integrantes la preocupación por la lentitud en la entrega de dinero por parte de los familiares. El padre de la víctima, según su propia declaración ante la policía, sólo alcanzó a entregar $4 millones de los $50 millones que pedía la banda para liberar a la víctima:

Junior Meza: Coño mano aiiii cuando se lo llevaron aiii mano no supe ma de la situación, hasta hace un rato me llamó el pana y me dijo todo lo acontecido, tú ya sabes de lo que estás enterado ahí me entiendes, pero de ahí pa ya, no sé por qué hay un tema ahí, siempre hubo un tema con pega mano, no sé si se dio o no se dio, pero hubo una transferencia hecha si, pero de ahí pa adelante no se, voy a averiguar con este pana, me voy a pegar una vuelta pa ver que se mueve por ahí, que lo que se dio y toa la vaina.

En otra conversación de Meza, queda en evidencia la preocupación que surgió en la banda tras la muerte de Martín:

Integrante 2: Mano los panas que trabajaron en la película me dicen que solo lograron rescatar. Lo del litro que el tipo iva. A comprar

Ya me llamó el hermano darwin

Mano ya te meto en llamada.

Junior Meza: Verg.. mano osea el trabajo fue por nada

Integrante 2: Verg.. mano ese beta fue un chaufa

Weo… a ese loco no lo tenían que matar weo…

Dañaron toda la pega

Ahora lo que se viene es un beta feo

Todo sobre Mega Investiga