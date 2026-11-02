"Se tiró desde el auto y el Nañito le disparó como cuatro veces": el crudo relato de un imputado por el secuestro de Martín Pérez

02 nov. 2026 - 13:00 hrs.

“Hace cinco años que llegué a Chile con mi abuela (…) Yo estudié mecánica en el colegio acá en Chile, pero como no me fue muy bien, comencé a hacer otros trabajos con unos chamos que se dedican a secuestrar”. Así comenzó su declaración Oswal Anniel Moreno Prieto, de 18 años, detenido por su presunta participación en el secuestro con homicidio de Martín Pérez.

El parte de Carabineros, al que accedió Mega Investiga, registra su interrogatorio el 30 de octubre, después de su detención junto a Carlos Isaac Álvarez Franco.

Moreno renunció a su derecho a guardar silencio y dijo que quería cooperar con la investigación. En su relato reconoció que había participado en otros secuestros contra traficantes para quitarles dinero, joyas y especies de valor. Afirmó que quienes lo contactaban le entregaban un arma para cada trabajo y que luego debía devolverla.

Según contó, dos días antes del secuestro recibió un llamado por WhatsApp de uno de esos hombres. Le habló de un “trabajo” con un chileno, hijo de un traficante: debían secuestrar a un joven que llegaría a un edificio y exigir dinero a su padre. De acuerdo con lo que le dijeron, la víctima también les entregaría un arma.

Moreno identificó a sus acompañantes como Carlos —con quien dijo haber trabajado antes— y un joven al que llamó “Nañito”, de nacionalidad venezolana y menor de edad. Señaló que los tres quedaron a la espera de que les avisaran cuándo ejecutar el plan.

“Estás secuestrado”

El lunes 26 de octubre, cerca de las 20:00 horas, recibió la llamada para dirigirse a calle Placilla, en Estación Central. Según declaró, fue a buscar a Carlos, quien había arrendado un automóvil, y luego pasaron a buscar al tercer participante en el sector de Toro Mazote con la Alameda.

Moreno dijo que Martín ya estaba en el lugar al que llegaron. El joven subió al vehículo y se sentó en el asiento trasero, detrás de él. Carlos iba conduciendo y el otro adolescente viajaba detrás del conductor.

“Cuando ya íbamos lejos, yo le dije que estaba secuestrado, y se puso choro, decía que él también era delincuente, así que le mostré la pistola y se calmó un poco más”, declaró.

El grupo habría recibido de sus coordinadores la ubicación de un terreno en Quinta Normal. Moreno lo describió como una fábrica abandonada. Dijo que una persona les abrió el portón y que dentro había un hombre con un yeso en una pierna, quien, según su versión, habría facilitado el lugar.

“Ahí le explicamos que no lo queríamos matar y que solo queríamos que el papá entregara el dinero”, sostuvo.

Moreno afirmó que durante la noche supo que estaban pidiendo $100 millones. Según dijo, Martín respondió que su padre no pagaría esa cantidad y que estaba en el sur. También declaró que en un momento hubo una llamada grupal en la que participaron sus coordinadores y el padre de la víctima, quien le habría dicho a su hijo que se mantuviera tranquilo porque iba a pagar.

Los videos y los golpes

El imputado sostuvo que, durante las primeras horas del cautiverio, le ofrecieron a Martín agua, una bebida isotónica, cigarros y comida. Dijo que la víctima aceptó los cigarros y las bebidas, pero no quiso comer. También aseguró que el hombre con el yeso estuvo presente y preguntó si pensaban golpear al joven; según su relato, ellos le respondieron que no.

Más tarde, dijo Moreno, uno de sus contactos le avisó que el padre de Martín se estaba demorando en pagar. Entonces resolvieron amarrarlo y grabar nuevos videos para presionar a su familia.

“Le dije que lo íbamos a tener que amarrar con una cinta, y le teníamos que pegar. El ‘Nañito’ lo amarró y yo agarré un palo con el que le comencé a pegar mientras que el ‘Nañito’ grabó desde su teléfono”, declaró.

Moreno afirmó que también grabó un video en el que amenazaba a Martín con un arma. En las llamadas, según su versión, los coordinadores le decían que el padre de la víctima también era traficante y que el secuestro buscaba devolverle algo que él habría hecho antes.

El imputado sostuvo que las conversaciones con sus contactos se hacían a través de su teléfono y del aparato del joven al que llamó “Nañito”. Dijo que él hablaba con ellos y que las decisiones las tomaban entre todos. Agregó que esperaron durante horas, mientras sus coordinadores les comentaban que el padre había hecho algunas transferencias, pero que todavía no se alcanzaba el monto exigido.

El escape en Colina

Cerca de las 4:45 de la mañana, dijo Moreno, debieron abandonar el inmueble porque les habían advertido que tenían que salir antes de las 5:00. Ya en el automóvil recibieron una nueva ubicación en Colina. Según su relato, Carlos iba al volante, él de copiloto y Martín atrás junto al tercer participante, quien lo sujetaba para evitar que escapara. Moreno dijo que antes de salir le había pasado el arma.

“Cuando íbamos en camino, ya habíamos avanzado harto, creo que estábamos llegando a Colina, me doy cuenta que el chileno se tiró desde el auto”, declaró.

Moreno sostuvo que Carlos avanzó unos metros y dio la vuelta. Él abrió la puerta antes de que el automóvil se detuviera completamente, cayó al suelo y se golpeó una rodilla y el codo. Luego, según su versión, el tercer participante bajó y corrió detrás de Martín.

“Cuando estaba arriba de una reja, el ‘Nañito’ le disparó como cuatro veces, pero no sé si alcanzó a pegarle”, dijo. Añadió que perdió de vista a la víctima y que el joven volvió a subir al vehículo. Según Moreno, el otro participante les dijo que había disparado, pero que no sabía si le había dado y que vio a Martín caer entre unos alambres y palos.

Después de eso, afirmó, los tres se fueron de inmediato hacia Santiago. Dijo que sus coordinadores lo llamaron y que él les contó lo ocurrido, pero que cortaron la comunicación. Según su declaración, dejaron al adolescente cerca del Metro San Alberto Hurtado y luego estacionaron el vehículo en calle Nicasio Retamales.

La huida después del secuestro

Moreno relató que él y Carlos tomaron un vehículo de aplicación hasta un departamento que arrendaron por el día, cerca del Metro Moneda. Dijo que permaneció allí durante la tarde y que recibió la visita de un amigo al que identificó como Guillermo.

Esa noche, contó, llamó a un conductor de aplicación conocido y le pidió que los llevara a Viña del Mar. Afirmó que pagó $100 mil por el viaje y que pasaron la noche en un hotel. Al día siguiente se trasladaron a un campamento en una localidad que, según dijo, no sabía identificar. La idea era encontrar trabajo en la cosecha y esconderse.

Moreno sostuvo que el dueño de la casa donde llegaron no les dio trabajo, pero les permitió dormir. Al día siguiente, un trabajador les habría advertido que Carabineros los estaba buscando. Se fueron del lugar y tomaron un bus hacia Santiago.

De regreso en la capital, dijo, tomaron varias micros y llegaron a una residencia de calle Franklin. Allí le pidió a un hombre que vendiera su teléfono porque no tenía dinero. Afirmó que recibió $30 mil y que pasó la noche en el lugar hasta que Carabineros llegó y los detuvo.

“No me pagaron nada”

Moreno sostuvo que no recibió dinero por el secuestro y que desconocía si sus coordinadores habían logrado cobrar. También afirmó que, después de la fuga de Martín, perdió el contacto con ellos.

“Quiero señalar que no me pagaron nada estos tipos, no sé si se logró concretar algún pago”, dijo.

Al final del interrogatorio mencionó a dos personas por sus apodos: “Chuky” y “Turco”. Del primero dijo que era venezolano, que lo conocía de vista y que habría estado en las conversaciones. También sostuvo que Chuky lo ayudó a escapar cuando supo que estaba en problemas y que estaría preso en Concepción.

Del segundo dijo que no sabía si estaba detenido, pero que también habría participado en las exigencias de dinero. Estas afirmaciones corresponden a su declaración y deben ser contrastadas con otras diligencias de la investigación.

El parte policial incluye, además, otros antecedentes reunidos por los investigadores, entre ellos registros de cámaras, información del GPS del automóvil y una huella atribuida a Moreno en el vehículo.

También consigna que Carabineros encontró un cuerpo en Colina durante un recorrido por el sector con personal especializado.

Moreno y Álvarez serán formalizados este lunes por su presunta participación en el secuestro con homicidio de Martín Pérez.

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