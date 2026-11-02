Tragedia en el Cajón del Maipo: Revelan nuevos antecedentes sobre la balsa en que murieron tres mujeres

02 nov. 2026 - 01:45 hrs.

¿Qué pasó?

Una tragedia se registró la tarde del domingo en el Cajón del Maipo, luego de que una balsa en la que se trasladaba un grupo familiar por el río Maipo protagonizara un accidente que dejó a tres mujeres fallecidas.

En total, eran 13 las personas que participaban en el recorrido: ocho adultos y cinco menores de edad. Tras el accidente, los otros diez ocupantes fueron ubicados y rescatados, mientras que los equipos de emergencia desplegaron un operativo para recuperar a las víctimas fatales.

Uno de los últimos antecedentes de la investigación apunta a que la balsa habría tenido capacidad para ocho personas, pese a que en ella viajaban 13. Este dato deberá ser contrastado durante la investigación, que busca establecer las condiciones en que se realizó el descenso y qué provocó el accidente.

¿Cómo ocurrió el accidente en el río Maipo?

El grupo familiar se habría reunido cerca de las 14:00 horas en el sector del puente Mecano, pasado San Alfonso, para comenzar el recorrido en dirección a San Gabriel.

El accidente ocurrió durante los primeros tramos del descenso. La balsa habría enfrentado un rápido y sus ocupantes terminaron en el agua. Sin embargo, las circunstancias exactas todavía deben ser establecidas por los equipos investigadores.

La delegada presidencial provincial, María Angélica Villadangos, entregó una primera versión sobre lo ocurrido y señaló que la balsa no se habría volcado, sino que habría frenado, provocando que sus ocupantes salieran despedidos.

La autoridad también confirmó que las tres víctimas fatales eran mujeres adultas y que el resto de las personas que participaban en el recorrido habían sido ubicadas. Los ocupantes llevaban elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas y cascos.

Eran un grupo familiar

Las 13 personas que participaban en el recorrido pertenecían a un mismo grupo familiar. De ellas, ocho eran adultas y cinco menores de edad. Entre los niños había dos que tenían entre siete y ocho años.

Las tres mujeres fallecidas eran adultas. Dos de ellas eran madre e hija y tenían vínculos familiares con el guía que acompañaba al grupo.

Tras el accidente, los sobrevivientes fueron trasladados y algunos llegaron hasta el hospital de San José de Maipo. Posteriormente, se reunieron en dependencias municipales, donde recibieron contención psicológica y apoyo.

Balsa tendría exceso de capacidad

Uno de los puntos que deberá aclarar la investigación es la capacidad de la embarcación. La balsa tendría capacidad para ocho personas, pero en el recorrido viajaban 13 ocupantes, incluido el guía.

La delegada presidencial provincial también mencionó una ordenanza municipal que establece un máximo de seis personas por balsa. Sin embargo, el alcalde Roberto Pérez explicó que la normativa comunal está enfocada en las actividades comerciales de rafting y en las empresas que prestan estos servicios.

El alcalde agregó que el descenso realizado por el grupo familiar fue una actividad particular de la que el municipio no tenía conocimiento previo, por lo que no pudo ser fiscalizada antes de su realización. También precisó que este tipo de recorridos privados no está regulado de la misma manera que los servicios comerciales de rafting.

Por su parte, la asociación de empresas de rafting de la zona señaló que la balsa involucrada no pertenecía a una de las compañías que forman parte de su agrupación. La investigación deberá establecer las características de la embarcación y las condiciones en que se desarrolló el recorrido.

¿Qué se investiga tras la tragedia en el Cajón del Maipo?

La Fiscalía y la PDI quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar si existen eventuales responsabilidades.

Personal de la Brigada de Homicidios de la PDI realizó peritajes en el lugar y tomó declaraciones a los sobrevivientes. Entre los aspectos que deberán establecerse están la capacidad de la balsa, las condiciones en que se encontraba y la dinámica del accidente.

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