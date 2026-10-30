Abren voluntariado para abrazar bebés en situación de abandono: Así puedes postular a Fundación Abrázame

30 oct. 2026 - 11:20 hrs.

¿Qué pasó?

Acompañar a un bebé, jugar con niños o compartir actividades con adolescentes son algunas de las formas en que se puede colaborar con menores que viven en residencias de protección. Para ello, la Fundación Abrázame abrió una convocatoria destinada a sumar nuevos voluntarios a sus programas.

El proceso de postulación estará disponible hasta el 10 de noviembre de 2026. La convocatoria contempla oportunidades en cuatro regiones del país y se realiza a través de una plataforma online.

¿En qué consiste el voluntariado?

Uno de los programas de la fundación es el Voluntariado Abrázame, que contempla visitas periódicas a residencias de protección para acompañar a bebés, niños, niñas y adolescentes.

Las actividades se adaptan a la edad de los participantes. Con los más pequeños, los voluntarios pueden colaborar en tareas como alimentarlos y jugar; mientras que con niños y adolescentes se realizan actividades recreativas, manualidades, cocina, deportes y paseos.

Esta modalidad exige una disponibilidad mínima de dos horas semanales y un compromiso de al menos un año. El proceso de selección dura aproximadamente tres meses e incluye entrega de documentos, una entrevista psicológica y capacitaciones.

¿Cuáles son los requisitos para postular?

Para participar en el Voluntariado Abrázame, los postulantes deben cumplir con las siguientes condiciones:

Ser mayores de 22 años.

No tener antecedentes penales ni estar inhabilitados para trabajar con menores de edad por maltrato o delitos sexuales.

Contar con una edad y estado de salud compatibles con las actividades.

Tener disponibilidad horaria.

Aprobar la evaluación psicológica.

Entregar los documentos solicitados, entre ellos, certificados de antecedentes, copia de la cédula de identidad y certificado de vacunas.

¿Cómo postular para ser voluntario?

Quienes quieran participar deben ingresar a la plataforma habilitada por la fundación en postula.abrazame.cl y seguir estos pasos:

Crear una cuenta: completar el registro con los datos personales y de contacto.

Iniciar sesión: ingresar con las credenciales creadas.

Elegir el voluntariado: revisar las modalidades disponibles, como Voluntariado de Trato Directo o Voluntariado Temporal.

Seleccionar una convocatoria: escoger una de las opciones abiertas.

Completar la postulación: entregar la información y adjuntar los documentos solicitados.

Desde la plataforma también es posible revisar el estado de la solicitud y las acciones pendientes. La inscripción solo se puede iniciar cuando existe una convocatoria abierta para el voluntariado seleccionado.

El plazo para postular a esta convocatoria finaliza el 10 de noviembre de 2026.