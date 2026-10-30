"Que se vaya a la m...": Faloon Larraguibel explota contra Rai Cerda tras actividad en Volverías con tu ex? 2

30 oct. 2026 - 11:30 hrs.

La tregua entre Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda duró muy poco en el capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2. Una actividad aparentemente inofensiva bastó para que la rubia de Melipilla explotara y las discusiones volvieran al centro del encierro.

La dinámica, liderada por Tonka Tomicic, se llamó "La mujer ideal" y pedía a los hombres armar a la mujer perfecta con las partes que más les atraían de sus compañeras: cara, torso, caderas, piernas y corazón. Lo que parecía un juego simple terminó desatando una ola de reclamos.

El primer detonante fue la elección del rostro. Raimundo escogió la cara de Flavia Laos y destacó sus ojos. "Tiene unos ojos súper penetrantes, azules como celestes, bien impactante", dijo, ante la mirada de Faloon, que no tardó en reaccionar con un "que se vaya a la mier…".

Los gritos de Faloon

Faloon se levantó y dijo: "Que se vaya a la mier…". Luego salió y le gritó "¡¿Qué te pasa?!" a Raimundo desde la casa. Flavia y otras participantes le pidieron que no lo cohibiera, pero ella les respondió con un "¡Cállate tú!". Tonka la frenó en seco: "Usted no puede interferir en esta elección, lo siento, señorita Faloon, vuelva". Faloon respondió gritando que entonces después él tendría la culpa.

La molestia no bajó cuando Rai eligió el pecho y las caderas de Faloon, calificándolos como el cuerpo perfecto. Lejos de calmarla, la elección aumentó su indignación. "Los ojos no te hacen todo, no porque tengas el color más claro vas a ser más linda", lanzó.

Finalmente, Raimundo eligió el corazón de Faloon y lo explicó con palabras cargadas de emoción. "Compartimos un año y tanto de amor que me dio cobijo, me escuchó cuando estuvimos mal, hemos pasado situaciones horribles juntos", dijo. Faloon se mantuvo inflexible: "No me interesa absolutamente nada lo que diga Rai".

Al terminar la actividad, Rai fue a buscarla para explicarse. "Fue un juego, fui súper respetuoso. Elegí todo tu cuerpo, entero", le dijo. Faloon cortó la conversación de raíz: "Asume tus cosas, entre más hablas, peor, no quiero escucharte, chao. Anda a jotearte a otra".

Raimundo cerró el intercambio con una frase que apuntó al fondo del conflicto. "Deja de repetir las cosas, eres una mujer con argumentos, capaz de expresarse, no está bien lo que estás haciendo", le respondió, dejando en evidencia el desgaste que ya acumula la relación.

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Flavia también se enfrentó a Mateucci

La escena también salpicó a otros participantes. Flavia le reprochó a Mateucci haber elegido el corazón de Faloon y no el suyo, cuestionando su coherencia: "Ya no sé qué pensar de ti", le dijo.

El capítulo 84 de Volverías con tu ex? 2 dejó claro que la tregua entre Faloon y Rai es frágil, y que cualquier chispa puede volver a encender el conflicto.

Volverías con tu ex? 2 estrena nuevos capítulos de domingo a jueves por Mega, MegaGO y Disney+, con la animación de Tonka Tomicic, Julio César Rodríguez y Joaquín Méndez.

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