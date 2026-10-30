¿Se dieron un beso? Captan romántico momento de Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal en gira Teletón

30 oct. 2026 - 10:17 hrs.

Un romántico momento protagonizado por Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal se robó las miradas durante una de las actividades de la Teletón en Villarrica, luego de que un registro de ambos comenzara a circular en redes sociales.

El video fue compartido por la cuenta oficial de Teletón Chile en Instagram, donde la organización hizo alusión al gesto entre los artistas y aprovechó de bromear con quienes cuestionaban la autenticidad de las imágenes.

"Logramos capturar este momento, pero ellos dicen que es IA. Descubre la verdad en nuestro live de TikTok", escribieron junto al registro, generando una ola de comentarios entre los seguidores.

El momento de Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal que llamó la atención

El registro muestra un cercano intercambio entre ambos artistas que rápidamente despertó las reacciones de quienes siguen sus apariciones públicas.

Y es que este no sería el primer momento de complicidad entre Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal. En distintas presentaciones y shows también se han producido gestos que han alimentado las especulaciones de sus seguidores sobre un posible vínculo sentimental.

La publicación de Teletón Chile terminó sumando un nuevo capítulo a las reacciones de quienes siguen atentamente cada interacción entre ambos.

"Remamos y lo logramos": las reacciones que dejó el video

Como era de esperar, la publicación acumuló comentarios de usuarios que celebraron el momento y dejaron en evidencia que varios están atentos a la cercanía entre los artistas: "Si no es así, no quiero nada", escribió una de las seguidoras, mientras otra comentó: "En esa mirada le dio como mil besos".

Otros usuarios también hicieron referencia al supuesto romance con mensajes como "No sé cómo llegamos tan lejos que hasta Teletín está en este barco" y "Me subí hace un año a este barco y no me pienso bajar".

Entre las reacciones también destacaron frases como "Rema Teletín" e "Impriman más Ignacios", acompañadas de emojis de corazones y aplausos.

Así, el registro compartido por Teletón Chile volvió a instalar a Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal entre los temas comentados en redes sociales, mientras sus seguidores continúan atentos a las próximas apariciones de ambos.

La pregunta de Don Francisco que puso en aprietos a Ignacio Ormazábal

Pero el registro no fue el único antecedente que alimentó los comentarios sobre los cantantes. Durante la tarde del miércoles, Ignacio Ormazábal también protagonizó un particular momento en un programa de Chilevisión, donde conversó desde Los Ángeles, ciudad que forma parte de la gira de la Teletón.

En medio del contacto, el cantante manifestó su alegría por participar por primera vez en esta iniciativa solidaria: "Me siento agradecido y muy bendecido de ser parte de la gira para el sur de Chile. Es mi primera experiencia", comentó.

Sin embargo, la conversación tomó otro rumbo cuando en el estudio comenzaron a mencionar a Alanys Lagos, con quien ha sido vinculado sentimentalmente. Fue entonces cuando Don Francisco decidió preguntarle directamente por su situación amorosa: "Como esto es de farándula, ¿estás pololeando?", lanzó entre las risas del panel.

La respuesta de Ormazábal no pasó inadvertida y dejó abierta la interrogante sobre su vínculo con la cantante: "Siempre digo que lo que se ve no se pregunta", respondió el artista.