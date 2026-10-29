¿Alanys Lagos e Ignacio Ormazábal están pololeando? Esta fue la respuesta del cantante

29 oct. 2026 - 15:29 hrs.

La situación sentimental de Ignacio Ormazábal y Alanys Lagos volvió a generar preguntas luego de que el animador Don Francisco le consultara directamente al cantante si estaba en una relación.

El momento ocurrió durante un contacto desde Los Ángeles en Chilevisión, en medio de la gira de la Teletón por el sur de Chile.

Ormazábal se encontraba participando por primera vez en esta iniciativa solidaria y expresó su entusiasmo por formar parte de la actividad.

“Me siento agradecido y muy bendecido de ser parte de la gira para el sur de Chile. Es mi primera experiencia”, comentó.

La pregunta de Don Francisco sobre Alanys Lagos

La conversación tomó otro rumbo cuando en el estudio comenzaron a mencionar a Alanys Lagos, cantante con quien Ormazábal ha sido vinculado sentimentalmente. Fue entonces cuando Don Francisco intervino con una pregunta directa: “Como esto es de farándula, ¿estás pololeando?”, lanzó entre las risas del panel.

Ante la consulta, el joven artista respondió: “Siempre digo que lo que se ve no se pregunta”, una frase con la que evitó confirmar o descartar un romance con Lagos.

El relato de Tania Mardones desde el hotel

Durante el mismo contacto, la periodista Tania Mardones, quien se encontraba en Los Ángeles, contó que observó a ambos cantantes compartiendo un momento durante su estadía.

“En el hotel había una terraza. Estábamos todos adentro en patota y miro para afuera, Alanys e Ignacio tomando desayuno”, relató.

Aunque el comentario de la periodista sumó un antecedente a la conversación, ninguno de los dos artistas ha confirmado públicamente que mantengan una relación sentimental.

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