"Son inaceptables y atentan contra mi honra": Rabat anuncia querella criminal contra diputado Bassa tras polémicos dichos

29 oct. 2026 - 15:50 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, abordó las críticas por los decretos que permitieron la liberación de cerca de medio centenar de condenados por delitos sexuales contra menores.

Asimismo, confirmó que prepara una querella criminal contra el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa, quien planteó una eventual vinculación de estos beneficios con una red internacional de pedofilia.

Querella criminal

"Esta es la forma en la que operan los amigos de Paul Schäfer, los amigos de Epstein, los amigos de Milei. Esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional", señaló Bassa esta semana, generando duros cuestionamientos en el mundo político.

En diálogo con TVN, Fernando Rabat se refirió a estos polémicos dichos: "Son declaraciones lamentables que desde luego ponen en el antejuicio el honor, la honra de mi persona".

"Creo que nosotros debemos siempre velar y respetar por la institucionalidad, por lo tanto, he encargado la preparación de un borrador de una querella criminal", declaró.

Posteriormente, en su cuenta de X volvió a cuestionar las palabras del parlamentario: "Hay límites que no se pueden cruzar. Las graves acusaciones que se han formulado en mi contra son inaceptables y atentan directamente contra mi honra. Por ello, he encargado la preparación de una querella criminal".

Acusación constitucional

En conversación con el citado medio, tras la ceremonia de nombramiento de la ministra de la Corte Suprema, Marisol Rojas, se le consultó a Rabat sobre la acusación constitucional en su contra que anunció la oposición.

El ministro aseguró que "se está haciendo un punto político", cuestionando los fundamentos de la acción anunciada por sus detractores.

"Agradezco a los señores diputados que me hayan escuchado ayer, porque con un poco de honestidad y apegándose a la Constitución y la ley, he obrado conforme a ella", declaró.

Asimismo, afirmó que "todo lo que se dijo ayer no son cuestiones propias de una acusación constitucional; por lo tanto, sigo estando muy tranquilo".

"Le agradezco al presidente la confianza que me ha dado"

Ante las consultas sobre una eventual renuncia, el titular de Justicia insistió en que mantiene el respaldo del Presidente José Antonio Kast.

"En lo que a mí respecta, estoy con la conciencia muy tranquila y le agradezco mucho al señor Presidente de la República la confianza que me ha dado", expresó.

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