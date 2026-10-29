"Por un Halloween sin sustos": Fiscalizan venta de disfraces, dulces y otros artículos previo a la celebración

29 oct. 2026 - 16:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este jueves, en el marco de la campaña "Por un Halloween sin sustos", la Seremi de Salud fiscalizó disfraces, dulces y otros artículos que se venden por esta festividad.

El operativo incluyó la visita a dos locales de la Región Metropolitana, y en uno de ellos se inició un sumario sanitario porque no cumplía con las medidas necesarias para vender estos productos.

Con esta acción, en lo que va de la campaña se han realizado 78 fiscalizaciones y se han cursado 11 sumarios sanitarios, entre otros, por máscaras, disfraces y dulces sin la rotulación obligatoria.

El llamado de las autoridades

La autoridad recordó que las máscaras, los accesorios y los disfraces se consideran juguetes, por lo que deben cumplir la normativa que rige a esos productos.

Por eso, deben indicar la edad recomendada y advertir sobre piezas pequeñas. Si el material es inflamable, solo pueden usarlo mayores de 14 años. En la fiscalización se mostró, por ejemplo, un disfraz con una peluca que podría arder.

Atención con el etiquetado

El etiquetado debe estar en español e incluir el nombre genérico, la razón social del fabricante o importador y el país de origen. Los productos que lo requieran, además, deben llevar sellos.

La Seremi advirtió que, en sus fiscalizaciones a pequeños comercios, jugueterías e importadoras, se suele descubrir que los comerciantes no tienen los certificados de laboratorio y que la mayoría desconoce que estos artículos son juguetes.

Finalmente, llamó a no comprar en el comercio informal, ya que no se puede garantizar la seguridad de esos productos.

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