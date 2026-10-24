Halloween 2026: Revisa los panoramas para disfrutar este 31 de octubre en familia y con amigos

24 oct. 2026 - 20:24 hrs.

Se acerca Halloween y, con ello, distintas actividades para quienes buscan celebrar este 31 de octubre con disfraces, música y experiencias temáticas. Las opciones incluyen panoramas para adolescentes y alternativas para quienes quieran disfrutar de las atracciones de un parque de entretenciones en un ambiente inspirado en esta festividad.

Uno de los eventos anunciados es Fantasilandia “Mutación Final”, una experiencia especial de Halloween que se realizará el sábado 31 de octubre. Para esa jornada, el parque estará abierto entre las 12:00 y las 23:00 horas, y los visitantes podrán disfrutar de sus atracciones y encontrarse con personajes y experiencias inspiradas en Halloween a medida que avance el día. El valor de la entrada es de $26.990.

Otra alternativa será TeenZania, en KidZania, que realizará una edición especial con temática de Halloween dirigida a jóvenes de entre 13 y 17 años. La actividad contará con DJ en vivo, zonas de baile y más de 60 profesiones y juegos de rol adaptados para que los asistentes puedan explorar distintas experiencias junto a sus amigos.

El panorama de TeenZania está pensado para quienes quieran celebrar junto a sus pares en un espacio diseñado especialmente para ese rango de edad, combinando música, baile y actividades interactivas. El valor de la entrada es de $19.160.

Ambas propuestas se suman a las alternativas para quienes buscan organizar un panorama para el 31 de octubre, ya sea disfrutando de atracciones y personajes temáticos o participando en una actividad pensada para compartir con amigos.

Antes de asistir, se recomienda revisar los canales oficiales de cada recinto para conocer los detalles de ingreso, disponibilidad y eventuales requisitos para participar en las actividades.

TeenZania

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