Periodista español y su camarógrafa "desaparecieron" tras ser impactados por una ola en vivo: Tuvieron que cortar la transmisión

24 oct. 2026 - 15:15 hrs.

Un impactante momento se vivió durante una transmisión en vivo en España, cuando una enorme ola alcanzó al periodista Sergio Ovejero y a la camarógrafa Raquel Vidal mientras realizaban un despacho desde la costa.

El equipo informaba sobre las condiciones del mar en el paseo marítimo de Ondarroa, en el País Vasco, cuando el agua superó el muro de contención y los golpeó con fuerza, cubriendo por completo la imagen y obligando a interrumpir la conexión.

La ola sorprendió al equipo en plena transmisión

El incidente ocurrió el jueves durante una colaboración para el programa Euskadi Quédate, de la cadena pública vasca EITB.

Ovejero explicaba la previsión marítima cuando el oleaje irrumpió en el lugar donde se encontraba junto a Vidal. La fuerza del agua los alcanzó y la señal se cortó abruptamente.

Desde el estudio, el conductor Odei Esnaola reaccionó con preocupación al perder contacto con sus compañeros. "Esperemos que nuestro compañero Sergio y Raquel estén bien", manifestó durante la emisión, mientras aguardaba noticias sobre el estado de ambos profesionales.

¿Qué pasó con el periodista y la camarógrafa?

La incertidumbre terminó cuando Ovejero volvió a comunicarse con el programa y confirmó que tanto él como Raquel se encontraban en buenas condiciones. "Estamos completamente bien y secos", aseguró el periodista al relatar lo ocurrido.

Según explicó, habían llegado al paseo marítimo para informar sobre la previsión del tiempo y las condiciones del mar. Sin embargo, no anticiparon que una ola de esa magnitud pudiera alcanzarlos por la espalda. "Finalmente, la naturaleza nos pilló de sorpresa y esa ola entró por nuestra espalda", relató.

España ?? | Reportero y camarógrafo son alcanzados por una ola durante la entrada en el noticiero de #España. https://t.co/yXmJjg97ES — Periodistassinfronteras ? (@periodistassin2) October 23, 2026

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