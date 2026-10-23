"No sé qué hacer": Esto debería pagar Naya Fácil tras sufrir serios daños por las lluvias en su lujoso penthouse de Las Condes

23 oct. 2026 - 12:32 hrs.

El lujoso penthouse que Naya Fácil compró hace unos meses en el barrio El Golf, Las Condes, sufrió serias consecuencias tras las reiteradas lluvias que han afectado a la Región Metropolitana.

Fue la propia influencer quien, a través de redes sociales, reveló que su casa tenía varias filtraciones, las que también habrían provocado complicaciones eléctricas en distintos puntos de la propiedad.

Las filtraciones que afectan al penthouse de Naya Fácil

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido mostró cómo caía agua desde el techo de su baño y se acumulaba en el piso. La situación la dejó desanimada, pues se trata de una propiedad por la que pagó $1.700 millones.

"Hay una filtración de agua en mi departamento, importante, importante. Yo no sé qué hacer. Me tiene igual, como desanimada, porque sí, son cosas que se reparan y todo, pero no deberían pasar", comentó.

Según explicó, el problema no estaría limitado al baño, sino que también habría filtraciones en otros sectores, como el espacio destinado al gimnasio y algunas paredes.

A esto se sumaron las complicaciones eléctricas. "Estamos viendo maestros, porque esto más encima llevó a ver que se cortara la luz en algunos puntos de la casa. En la parte de donde está el living, ahí no hay luz", relató.

La influencer también manifestó sus dudas sobre el origen del problema y si las precipitaciones recientes habrían agravado una falla que ya existía. "No sé si estaba de antes, no sé si es por la lluvia que pasó", señaló.

¿Cuánto costarían los arreglos del penthouse de Naya Fácil?

El costo de las reparaciones fue abordado en el programa Plan Perfecto, donde Aarón Collao, pareja de Naya Fácil, conversó con el periodista Patricio Sotomayor sobre la situación que enfrenta la influencer.

Durante el espacio televisivo, Sotomayor planteó que el valor de los trabajos podría alcanzar los $23 millones.

"70 mil pesos cuesta el metro cuadrado de trabajo. Esto por 330 metros cuadrados que tiene el departamento, le da un total de 23 millones 100 mil pesos", señaló el periodista.

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