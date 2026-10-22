Hospital modular del Barros Luco lleva cinco años guardado y Contraloría cifra en más de $859 millones el perjuicio

22 oct. 2026 - 12:19 hrs.

Un hospital con capacidad para 100 pacientes permanece desarmado y sin uso en una bodega de San Miguel. Se trata del Hospital Modular de Campaña N° 2, asociado al Barros Luco, cuyos 565 bienes están almacenados en el lugar desde octubre de 2021.

La situación fue constatada, según conoció Mega Investiga, por la Contraloría General de la República en el Informe Final de Investigación Especial N° 212 de 2026. El organismo examinó el estado, la conservación y el resguardo de la infraestructura, adquirida durante la emergencia por COVID-19 y posteriormente cedida por la Subsecretaría de Redes Asistenciales al Servicio de Salud Metropolitano Sur (SSMS).

El hospital podía albergar a 100 pacientes y contaba con diez espacios de hospitalización, baños, comedor, sala de estar, cocina, farmacia y dormitorios para el personal. A ello se sumaba equipamiento como camillas, catres clínicos e instrumental médico. El conjunto tuvo un costo de compra superior a los $2.857 millones.

Según el informe, la falta de acciones oportunas del SSMS para definir el uso, la reutilización, la reasignación o la transferencia de los bienes hizo que estos perdieran más de $859 millones de valor entre 2022 y 2026. Por ese monto, la Contraloría anunció que formulará un reparo al servicio.

La revisión también identificó falencias en el control, el registro contable y la trazabilidad de los bienes. Además, una inspección en terreno detectó un socavón en el pavimento de la bodega, en el sector donde se encuentran almacenados, lo que afecta su conservación y dificulta la circulación y el acceso seguro a todas las áreas.

El SSMS deberá adoptar medidas para corregir las deficiencias de control y registro en un plazo de 60 días hábiles. Dentro del mismo período, tendrá que elaborar e implementar un plan para definir el destino de los bienes, que podrá considerar su distribución, transferencia, reutilización o disposición. El servicio también informó que diseñará y ejecutará obras de reparación en la bodega y deberá reportar sus avances a la Contraloría.

Junto con el reparo por los más de $859 millones, la CGR instruyó al SSMS iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

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