Karla Rubilar critica al ministro Rabat por rebajas de condenas a abusadores y violadores: "Al menos tiene que pedir disculpas"

23 oct. 2026 - 09:26 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra Karla Rubilar cuestionó duramente la decisión relacionada con las rebajas de condenas a condenados por delitos sexuales, incluidos abusadores y violadores, y sostuvo que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, al menos debería ofrecer disculpas por lo ocurrido.

En conversación con el programa Ahora es Cuando, de Radio Infinita, conducido por Juan Manuel Astorga, Rubilar calificó la medida como “una muy mala decisión” y un “grave error”, y llamó al Gobierno a reconocerlo prontamente.

La exsecretaria de Estado también criticó los argumentos vinculados a la economía procesal y advirtió sobre las consecuencias que este tipo de determinaciones puede tener para las víctimas y sus familias, especialmente cuando se trata de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Rubilar apunta al ministro Rabat: “Al menos tiene que pedir disculpas”

Durante la entrevista, Astorga le consultó a Rubilar si consideraba que hubo una falta de diligencia de no analizar con mayor profundidad la decisión que se estaba tomando. La exministra respondió cuestionando directamente la determinación y emplazó al Ejecutivo a reconocer el error.

“Esta fue una muy mala decisión, esto fue un grave error, yo esperaría que el Gobierno lo reconozca y pronto”, afirmó.

Consultada sobre si el ministro Fernando Rabat debería considerar su renuncia, Rubilar planteó que, al menos, tendría que pedir disculpas por lo ocurrido.

"Yo creo que al menos tiene que pedir disculpas... Está poniendo en una posición muy dura e incómoda al Presidente Kast y a todo el Gobierno".

“Esto solo indigna cada vez más a los chilenos”

Rubilar sostuvo que la controversia genera indignación por la naturaleza de los delitos involucrados y por el impacto que una eventual liberación puede tener en las víctimas y sus cercanos.

“Esto es de los delitos que estremecen, que estremecen a las familias”, señaló, antes de plantear el escenario que podrían enfrentar quienes han sufrido este tipo de agresiones.

“Imagínense a las familias que tuvieron una víctima, y que hoy día miran por la televisión y se enteran por la televisión de que tal vez el victimario, que puede ser además un familiar —recordemos que muchas veces los abusadores y violadores de niños y niñas son familiares—, puede ser un familiar que está libre”, expresó.

La exministra cuestionó que una persona condenada pudiera quedar en libertad sin haber cumplido íntegramente la pena que le fue impuesta, según el escenario que describió durante la conversación.

Cuestiona argumento de economía procesal

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la situación de las víctimas, luego de que Astorga enfatizara que no habrían sido informadas de estas decisiones.

Frente a ello, Rubilar criticó la explicación asociada a la economía procesal y cuestionó a quién beneficia ese criterio: “¿A quién le están haciendo la vida fácil? A los delincuentes, yo no lo puedo entender, ¿qué quieren, ahorrarle tiempo a la Corte Suprema? La razón del Estado es proteger a los niños y las niñas”, sostuvo.

De esta manera, la exministra insistió en que el Gobierno debe reconocer el error y responder por una decisión que, a su juicio, afecta especialmente a las víctimas de delitos sexuales y a sus familias.