"Fue una estrategia muy arriesgada": Exsuperintendente de Pensiones apunta a las AFP por pérdidas del Fondo E

16 oct. 2026 - 13:24 hrs.

¿Qué pasó?

El exsuperintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, cuestionó la estrategia de inversión de las AFP tras las pérdidas registradas por el Fondo E, el más conservador del sistema previsional. En entrevista con Radio Infinita, sostuvo que las administradoras asumieron un riesgo elevado al apostar por una baja de las tasas de interés que finalmente no se concretó.

"Fue una estrategia muy arriesgada", afirmó Macías. Explicó que las AFP utilizaron instrumentos financieros conocidos como "swaps" para extender los plazos de sus inversiones, con la expectativa de que una disminución de las tasas de interés aumentara el valor de los bonos.

Sin embargo, las tasas subieron y la estrategia terminó generando pérdidas.

La Superintendencia habría advertido sobre los riesgos

El exsuperintendente aseguró que, durante su gestión, la institución alertó reiteradamente a las administradoras e incluso, con su equipo, enviaron oficios: "Con las AFP yo debo haber tenido fácilmente unas 30 reuniones por este tema (...) Yo me junté con el gerente general de cada una de las AFP individualmente, con el gerente de inversiones de la AFP y con el directorio en pleno de cada una de las AFP", para explicarles los riesgos de mantener esas posiciones.

Sobre las eventuales responsabilidades de las AFP, planteó que, aunque considera que actuaron dentro de la normativa, corresponde evaluar si cumplieron con su deber de administrar diligentemente los ahorros de los trabajadores.

Respecto de las personas que están en el Fondo E y se acercan a la jubilación, recomendó no tomar decisiones apresuradas y consultar directamente con su AFP o un asesor previsional antes de cambiarse de fondo.