Carolina Tohá cuestiona Reglas del Uso de la Fuerza: "Esto va a generar un problema para las policías"

08 oct. 2026 - 10:42 hrs.

¿Qué pasó?

La exministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, cuestionó el contenido de las nuevas Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), luego de que el proyecto fuera aprobado por el Senado con 29 votos a favor y 15 en contra, tras haber sido despachado previamente por la Cámara de Diputados.

"El proyecto se fue distorsionando"

Tohá, quien presentó la iniciativa en abril de 2023 cuando era ministra del Interior, señaló en entrevista con el programa Ahora es Cuando de Radio Infinita que quedó “muy preocupada” con el texto aprobado. Según explicó, el objetivo original era elevar a rango legal las reglas que ya tenían las policías, pero durante la tramitación “este proyecto se fue distorsionando” y “se cambiaron profundamente las reglas de uso de la fuerza”.

Uno de los puntos que cuestionó fue la eliminación del principio de proporcionalidad. Tohá explicó que este establece que “la respuesta policial guarde relación con la amenaza o la resistencia que tiene al frente” y afirmó que, tras modificaciones durante la tramitación, “tenemos una ley sin proporcionalidad”. A su juicio, la definición de racionalidad incluida en el texto no incorpora ese elemento.

Cuestionamientos a la Ley Naín-Retamal

La exministra también apuntó a los cambios realizados durante la última etapa de tramitación, particularmente a la ampliación de la presunción contemplada en la Ley Naín-Retamal. Según señaló, esta originalmente opera cuando las policías actúan en legítima defensa propia o de terceros ante una amenaza a la vida o integridad, pero ahora se extendió a situaciones vinculadas al cumplimiento del deber. “En cualquier actuación policial va a haber esa misma presunción”, sostuvo.

Otro de sus cuestionamientos apunta a las hipótesis para utilizar armas potencialmente letales. Tohá afirmó que estas podrían emplearse luego de agotar procedimientos previos en situaciones que, según su interpretación, abarcan actuaciones policiales más amplias, como fiscalizaciones al comercio ambulante o una notificación en que una persona huya o no permita realizarla.

“Esto va a generar un problema para las policías”

Tohá sostuvo que los cambios podrían generar dificultades precisamente porque el objetivo de establecer reglas de uso de la fuerza era entregar claridad a los funcionarios policiales. “Esto va a generar un problema para las policías”, afirmó, argumentando que la nueva normativa podría contradecir lo que los funcionarios han aprendido en sus escuelas respecto de cuándo pueden utilizar sus armas. “Ahora llega una ley y le dice, no, ocúpela nomás, dele, no hay problema”, sostuvo la exministra.

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